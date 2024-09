Bunker Soratte: il museo di Sant’Oreste entra nella Rete dei Musei Aeronautici italiani

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’associazione di promozione sociale Bunker Soratte ha recentemente annunciato un’importante partnership con l’Aeronautica Militare. Questa collaborazione permette al Museo storico diffuso ‘Bunker Soratte’ di Sant’Oreste, in provincia di Roma, di entrare a far parte della Rete dei Musei Aeronautici. Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere e diffondere la cultura e la storia dell’Aeronautica Militare italiana, evidenziando l’impegno nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio aeronautico nazionale.

Il significato dell’accordo per Bunker Soratte

Riconoscimento e responsabilità

Riccardo Cecchini, presidente dell’associazione Bunker Soratte A.P.S., ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo, descrivendo l’adesione alla Rete come un riconoscimento straordinario per il lavoro svolto finora. Questo accordo non solo rappresenta un’importante attestazione di stima da parte dell’Aeronautica Militare, ma comporta anche nuove responsabilità. L’ingresso nella Rete implica, infatti, un impegno costante nella divulgazione della storia dell’aviazione e nella promozione della cultura aeronautica. Bunker Soratte si trova così a dover affrontare una sfida stimolante, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’offerta culturale del settore.

Un impegno costante per la cultura

Il presidente Cecchini sottolinea come l’associazione da sempre lavori con passione e sacrificio per promuovere il patrimonio storico e culturale del territorio e, in particolare, dell’aeronautica. La collaborazione con l’Aeronautica Militare rappresenta quindi un’importante opportunità per intensificare questo impegno, creando sinergie con altre realtà museali e culturali della rete. Il Bunker Soratte, con la sua ricca storia e collezione, è pronto a supportare iniziative volte a diffondere la conoscenza e la passione per l’aviazione e la storia militare tra le nuove generazioni e non solo.

La rete dei musei aeronautici

Le realtà coinvolte nella rete

La Rete dei Musei Aeronautici non è composta solo dal Museo di Bunker Soratte, ma include anche altre sei importanti istituzioni in tutta Italia. Questo network ha il compito di ampliare l’offerta di esperienze culturali legate al mondo dell’aviazione e della difesa. Tra i membri della rete si segnalano il Museo Aeronautico ‘Volandia’ di Somma Lombardo, un parco-museo del volo tra i più estesi d’Europa, e il Museo ‘Gianni Caproni’ di Trento, uno dei primi e più prestigiosi musei aziendali italiani.

L’importanza dell’unione

La cooperazione tra queste realtà si basa su obiettivi comuni: la conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale aeronautico. Ciascun museo arricchisce la rete con le proprie collezioni, esponendo aerei storici, uniformi militari, cimeli e documenti che raccontano la grande storia dell’aviazione italiana. Questa unione di intenti consente una gestione più efficace del patrimonio culturale e la progettazione di eventi e iniziative congiunte, ampliando il pubblico di visitatori e aumentando la consapevolezza dell’importanza della storia aeronautica.

Le strutture della rete e le loro collezioni

Un panorama ricco di storia e cultura

I musei coinvolti nella Rete dei Musei Aeronautici offrono ciascuno un’interpretazione unica del patrimonio aeronautico nazionale. Il Museo ‘Francesco Baracca’, ad esempio, è dedicato al celebre aviatore italiano e raccoglie un’importante collezione di reperti storici, tra cui cimeli di guerra originali. Altri spazi come il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta a Volturno e il Museo ‘Piana delle Orme’ in provincia di Latina offrono un’ampia panoramica su diverse aree della storia, dalle uniformi delle due guerre mondiali ai mezzi di trasporto della grande industrializzazione.

Collaborazioni e attività educative

Ulteriori collaborazioni, come quella con il Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli studi di Palermo, arricchiscono le attività della rete. Attraverso progetti di studio e ricerca condivisi, queste istituzioni lavorano insieme per promuovere una maggiore comprensione e apprezzamento della storia aeronautica. Attraverso l’organizzazione di eventi, mostre temporanee e programmi educativi, la Rete non solo preserva il passato, ma sostiene anche l’educazione e l’informazione del pubblico riguardo a un patrimonio culturale di inestimabile valore.

La sinergia tra i membri della Rete dei Musei Aeronautici costituisce un’opportunità fondamentale per valorizzare la storia dell’aeronautica italiana, coinvolgendo le comunità locali e i visitatori attraverso esperienze educative uniche e stimolanti.