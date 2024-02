Calciatori famosi coinvolti in casi di violenza sessuale: il caso di Dani Alves

Accuse di violenza sessuale nel mondo del calcio: una triste realtà

Dani Alves non è l’unico calciatore coinvolto in accuse di violenza o molestie sessuali. Recentemente, il calciatore brasiliano è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per un’accusa di violenza avvenuta in un locale di Barcellona. Ma la lista è lunga e comprende altri nomi noti. Achraf Hakimi, esterno del Paris Saint Germain, è stato accusato da una ragazza di 23 anni per fatti avvenuti dopo un incontro su Instagram. Allo stesso modo, Antony, un altro calciatore brasiliano, è stato accusato dalla sua ex di violenza, minacce e lesioni personali.

Le accuse di violenza sessuale non risparmiano neanche le fasce giovanili delle grandi squadre. Nel 2023, nel settore giovanile del Real Madrid, quattro giovani giocatori sono stati indagati per la diffusione di un video a sfondo erotico riguardante una minorenne. In Italia, a Verona, cinque ex calciatori della Virtus sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo su una studentessa ventenne nel 2020. Altri casi coinvolgono giocatori come Mattia Lucarelli e Federico Apolloni del Livorno, accusati di abusi su un’altra studentessa insieme ad altri tre coetanei.

Anche tra i giocatori di fama internazionale, le accuse di violenza sessuale sono emerse. Thiago Almada e Miguel Brizuela sono stati accusati di stupro da una donna di 28 anni, con l’allenatore Juan Jose Acuna coinvolto nel caso. Inoltre, l’ex calciatore del Milan Robinho è stato condannato a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una ragazza nel 2013. Altri casi, come quello di Chad Evans e Clayton McDonald dello Sheffield United, evidenziano la gravità di questo problema nel mondo del calcio.

