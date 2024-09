Caldo afoso in Italia: pioggia e temporali in arrivo, la svolta meteo è imminente

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’estate italiana si sta facendo sentire con temperature elevate che perdurano a Milano, Roma, Napoli e Palermo. Tuttavia, il cambio di stagione è dietro l’angolo: l’arrivo di piogge e temporali nelle prossime giornate segna l’inizio di una nuova fase meteo. Secondo le previsioni, giovedì 5 settembre potrebbe risultare cruciale, segnando la fine di questo caldo estivo insopportabile.

Il quadro meteorologico attuale

Attualmente, l’Italia si trova in una sorta di stallo meteorologico. Antonio Sanò, esperto di meteorologia e fondatore di www.iLMeteo.it, descrive la situazione come un conflitto tra l’anticiclone africano e un flusso perturbato proveniente dal nord Atlantico. Questa dualità porta a un clima instabile, con l’anticiclone che continua a mantenere il caldo, mentre le perturbazioni iniziano a farsi sentire sulle regioni settentrionali.

Nella prima parte della settimana, l’Italia si prepara a un incremento della nuvolosità e delle precipitazioni. I temporali si scateneranno soprattutto nel Nordovest e nelle aree alpine, grazie alla combinazione dell’aria calda già presente e dell’arrivo di correnti più fresche. Le prime manifestazioni di questo cambiamento potrebbero interessare anche zone di pianura, come Torino e Milano, dove si prevedono acquazzoni intensi, ma localizzati.

Nel Centro e nel Sud del Paese, il sole e le temperature elevate domineranno, dando l’illusione che il maltempo stia tardando ad arrivare. Tuttavia, non si esclude la possibilità di brevi rovesci nelle zone montuose del Sud e nelle Isole Maggiori, dove anche qui il caldo si farà sentire con picchi che possono ancora superare i 35°C. Una leggera diminuzione delle temperature è invece attesa al Centro-Nord.

La svolta meteo di giovedì 5 settembre

Il gran giorno è previsto per giovedì 5 settembre, quando una forte perturbazione atlantica entrerà in scena. Questa situazione meteorologica rappresenta il momento in cui le condizioni instabili si intensificheranno, portando con sé nuvole cariche di pioggia e temporali più diffusi. Le previsioni indicano che le prime aree colpite saranno le regioni settentrionali, soprattutto il Nordovest, per poi estendersi rapidamente verso sud.

Questa perturbazione avrà l’effetto di abbassare sensibilmente le temperature su tutto il territorio nazionale. A seguito del passaggio di questa frontale atlantica, finalmente si potrà dire addio al caldo afoso, con un cambiamento radicale nelle condizioni atmosferiche. Le modalità con cui questo si svilupperà saranno cruciali per determinare l’andamento climatico dei giorni successivi, che annunciano un inizio d’autunno più fresco e piovoso, in linea con le attese di molti.

Previsioni dettagliate della settimana

Lunedì 2 settembre

In questa giornata, il Nord Italia sarà caratterizzato da temporali intensi, in particolare nelle regioni del Nordovest e sulle Alpi. Il Centro, nel frattempo, vedrà rovesci sui rilievi degli Appennini, mentre al Sud il cielo rimarrà prevalentemente soleggiato.

Martedì 3 settembre

Le condizioni al Nord continueranno a deteriorarsi, con un intensificarsi dell’instabilità nel Nordovest. Al Centro, si prevedono temporali nelle aree montuose e nelle zone vicine. Anche al Sud, dove il maltempo si manifesterà sotto forma di temporali, specialmente sui rilievi e nelle aree adiacenti.

Mercoledì 4 settembre

Mercoledì porterà piogge diffuse su tutti i rilievi alpini e localmente anche in pianura nel Nordovest. Al Centro, colpi di pioggia pomeridiani potranno verificarsi sull’Appennino, mentre al Sud, leggeri temporali colpiranno la Basilicata, segnalando un’ulteriore intensificazione delle condizioni meteorologiche avverse.

Con l’avvicinarsi di giovedì, le attese sono quelle di un passaggio di una massiccia perturbazione, che non solo porterà pioggia, ma segnerà anche l’arrivo di un clima più autunnale. Le temperature caleranno concretamente, costituendo un cambio netto rispetto ai picchi estivi sperimentati fino a ora.