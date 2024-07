Caldo torrido: 68enne muore a Roma, esperto medico mette in guardia

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un’ondata di caldo torrido persiste nel centro e sud Italia mentre il maltempo colpisce il nord. Sabato scorso, a Roma, un drammatico evento ha segnato la giornata: un uomo di 68 anni è deceduto a causa delle temperature estreme. LaPresse ha intervistato Paolo Parente, dirigente medico dell’ASL capitolina e docente presso l’Università Cattolica, per analizzare i rischi legati al caldo e individuare strategie di prevenzione efficaci.

Rischi e Prevenzione

Paolo Parente si è espresso sull’importanza della prevenzione in situazioni di caldo estremo. Secondo l’esperto, eventi come la tragica morte avvenuta a Roma sono prevedibili e ciò sottolinea l’urgenza di adottare misure preventive efficaci sia a livello individuale che istituzionale. L’approccio deve essere sistemico, considerando l’interazione tra salute e ambiente, nell’ottica della ‘one health‘.

Consigli Pratici dall’Esperto

Parente ha fornito una serie di consigli utili per proteggersi durante le ondate di calore. È fondamentale evitare di esporsi alle temperature più elevate nelle ore di punta, svolgere attività fisiche intense e garantire un adeguato livello di idratazione. Inoltre, è consigliabile rimanere in ambienti freschi e ben ventilati, privilegiare un’alimentazione a base di frutta e verdura e ridurre l’esposizione diretta al sole.

Comunicazione e Adattamento al Cambiamento Climatico

Infine, il dirigente medico ha sottolineato l’importanza della comunicazione come strumento chiave nell’affrontare i rischi legati al cambiamento climatico. Una corretta informazione e sensibilizzazione della popolazione sono essenziali per adattarsi in maniera consapevole a un clima sempre più instabile e potenzialmente pericoloso per la salute umana.

Resta quindi fondamentale attuare interventi mirati, sia a livello individuale che collettivo, per prevenire incidenti legati alle temperature estreme e garantire la sicurezza e il benessere di tutti. La consapevolezza e la prontezza nell’agire possono fare la differenza in situazioni di emergenza climatica.

