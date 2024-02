Camilla caccia via Harry da Carlo dopo mezz’ora: cosa è successo?

Harry e la Visita al Padre Malato: la Polemica

Camilla concesse a Harry soltanto mezz’ora per far visita al padre, re Carlo, subito dopo la diagnosi di cancro. Secondo quanto riportato da RadarOnline, la regina era “indignata e furiosa” per il comportamento del duca di Sussex, che sarebbe volato dal Regno Unito senza autorizzazione. Un’insider ha rivelato che Harry avrebbe fatto aspettare il padre per ore e avrebbe chiesto di allontanare la matrigna dalla stanza durante il colloquio.

“Mi hanno detto che Camilla era indignata. Ha preso un sacco di bile da Harry per anni e non vedeva l’ora di ripagarlo. Usare il cancro di suo marito come trovata pubblicitaria di ‘figlio amorevole’ è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Le Conseguenze dell’Incontro tra Harry e Carlo

L’insider ha sottolineato che sua maestà attribuisce al comportamento di Harry e Meghan lo stress e l’umiliazione che avrebbero contribuito al cancro di Carlo. Inoltre, si è espresso riguardo alla posizione di William e Camilla, che desiderano che Harry venga privato dei titoli reali e escluso dal testamento del monarca.

“Dopo la riunione padre-figlio, ho sentito che ha detto a Harry che è una vergogna per suo padre, per la famiglia e per la monarchia. E non ha lasciato dubbi che non vuole che ritorni!”.

La Richiesta di Esclusione di Harry dalla Famiglia Reale

Secondo l’insider, William e Camilla desiderano che Harry venga tagliato fuori dalla linea di successione e privato dei suoi titoli reali. L’obiettivo sarebbe quello di rendere ufficiale lo status di paria di Harry all’interno della famiglia reale.

“William e Camilla vogliono che Harry venga privato dei suoi titoli, tagliato fuori dalla linea di successione ed escluso dal testamento di 2 miliardi di dollari del monarca. Harry è già un paria a palazzo, ma vogliono renderlo ufficiale”.

