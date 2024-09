Cantine Aperte in Vendemmia 2024: un viaggio sensoriale nella tradizione vinicola italiana

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Settembre e ottobre 2024 segnano il ritorno dell’atteso evento “Cantine Aperte in Vendemmia“, promosso dal Movimento Turismo del Vino . Quest’anno, l’evento si concentra sul tema “La Merenda in Vendemmia“, un richiamo alla tradizione alimentare e culturale italiana. La rassegna si svolgerà in diverse località lungo tutta la penisola, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nelle pratiche vitivinicole attraverso degustazioni di vini, attività culturali, naturalistiche e formative. Con una varietà di eventi pensati per ogni tipo di appassionato, “Cantine Aperte in Vendemmia” si preannuncia come un’esperienza imperdibile.

un’esperienza immersiva tra vigna e cantina

la rassegna in tutta Italia

L’evento si svolgerà in molte regioni italiane, ognuna con le sue specifiche peculiarità legate al territorio e al vino. I visitatori sono invitati a vivere un’esperienza che va ben oltre la semplice degustazione, potendo partecipare a picnic nelle vigne e tavolate con i produttori. Gli appuntamenti includeranno degustazioni guidate, workshop e tour nei vigneti. L’obiettivo è quello di creare un legame diretto tra i partecipanti e il mondo del vino, attraverso una serie di eventi che esaltano le tradizioni e l’identità di ogni territorio.

focus sul rispetto della natura

Il concetto di sostenibilità gioca un ruolo fondamentale nella manifestazione. Il Movimento Turismo del Vino promuove pratiche agricole rispettose dell’ambiente e una connessione più profonda con la natura. Durante le giornate dedicate all’evento, i visitatori avranno l’opportunità di visitare aziende vitivinicole che seguono principi di agricoltura biologica e viticoltura sostenibile. L’esperienza in vigna permetterà ai partecipanti di scoprire il ciclo di produzione del vino, comprese le tecniche di raccolta e fermentazione.

le specialità gastronomiche del territorio

piemonte: una merenda da gustare

In Piemonte, la rassegna si distingue per la merenda, che è un momento fondamentale della tradizione gastronomica locale. Gli ospiti potranno assaporare la tipica focaccia rustica accompagnata da un aperitivo a base di bruschetta all’uva e moscato d’Asti. Questi piatti rappresentano un perfetto abbinamento tra la cultura culinaria piemontese e la tradizione vitivinicola. La merenda in Piemonte non è solo un pasto, ma una celebrazione della convivialità e della qualità dei prodotti locali.

la sarda tradizione dello street food

In Sardegna, i partecipanti possono gustare le prelibatezze dello street food locale preparato dai giovani lattai di Donori e dagli Antichi Mulini di Sadali. Le merende includeranno una selezione di formaggi e prodotti tipici, accompagnati da pizze d’autore che riflettono la creatività degli chef locali. Questo incontro tra tradizione e innovazione è un modo per valorizzare i sapori autentici dell’isola, rendendo l’esperienza gastronomica indimenticabile.

toscana: la merenda autentica

La Toscana non è da meno, proponendo una merenda tradizionale che include una fetta di pane con vino e zucchero, e la rinomata schiacciata con l’uva, un dolce autunnale tipico della regione. Questi piatti racchiudono un ricco patrimonio culturale e gastronomico che sarà al centro delle attività durante l’evento. Ogni morso racconta una storia e permette ai partecipanti di apprezzare la cultura e le tradizioni che permeano il paesaggio toscano.

un programma ricco e variegato

eventi per tutti i gusti

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino, ha evidenziato che il programma di quest’anno prevede centinaia di appuntamenti pensati per soddisfare tanto gli esperti di vino, quanto i neofiti che si affacciano a questo mondo affascinante. L’evento offre un’ampia gamma di attività, dalle visite alle cantine storiche ai laboratori di degustazione, fino ai corsi di cucina che permettono di scoprire come abbinare al meglio il vino con i piatti tipici del territorio.

l’importanza del contatto diretto con il territorio

Il filo conduttore di “Cantine Aperte in Vendemmia” è la connessione con la natura e il territorio. Partecipare a queste giornate significa non solo apprendere i segreti della produzione vinicola, ma anche godere delle meraviglie paesaggistiche che caratterizzano le varie regioni italiane. L’incontro con i produttori, appassionati e custodi delle tradizioni, offre un’opportunità unica per approfondire la conoscenza sui vini che rappresentano l’eccellenza del nostro paese.

Mtv invita quindi tutti a sperimentare le attività autunnali nelle aziende vinicole, per vivere un’esperienza enogastronomica autentica e indimenticabile.