Capelli al sole: consigli per proteggerli durante l’estate

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Francesca Monti

Preparazione e cure prima dell’esposizione al sole

La preparazione dei capelli è fondamentale prima di esporsi al sole e al mare. Utilizzare trattamenti idratanti e nutrimenti a base di oli naturali come l’olio di argan o di cocco può rinforzare e idratare in profondità. Inoltre, è consigliabile fare una spuntatina dal parrucchiere per eliminare le doppie punte e ridurre il rischio di danni ulteriori.

Protezione contro i raggi UV e la salsedine

I raggi UV possono danneggiare i capelli e il cuoio capelluto non solo al mare ma anche in città. Per proteggere i capelli, è consigliabile utilizzare un cappello a tesa larga o una bandana e uno spray protettivo con filtro UV. È importante riapplicarlo dopo ogni nuotata per creare una barriera contro i danni del sole e della salsedine.

Cura dei capelli dopo il bagno in mare o in piscina

Dopo il contatto con l’acqua salata o il cloro, è importante sciacquare i capelli con acqua dolce per rimuovere le sostanze dannose. In caso di frequenti bagni al mare, è consigliabile optare per un co-wash, una soluzione ideale per lavare i capelli senza stressarli e mantenerli morbidi e setosi. Inoltre, dopo il bagno in piscina, è consigliabile utilizzare uno shampoo chiarificante per rimuovere il cloro e prevenire danni.

Attenzione speciale per le donne in gravidanza e i capelli colorati

Le donne in dolce attesa dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione dei capelli dal sole e all’utilizzo di prodotti delicati e naturali per prevenire la secchezza. Per i capelli colorati o trattati chimicamente, è consigliabile utilizzare prodotti specifici che proteggano il colore e riducano i danni causati dall’esposizione al sole, al cloro e alla salsedine.

Accorgimenti in montagna e errori da evitare

Anche in montagna, esposizione al sole e al vento possono stressare i capelli, pertanto è consigliabile proteggerli con cappelli e oli naturali idratanti. Tra gli errori da evitare ci sono il non risciacquare i capelli dopo il bagno in mare, l’uso eccessivo di strumenti a caldo senza protezione e lo spazzolare i capelli bagnati con troppa forza. Optare per una cura delicata e attenta ai dettagli può aiutare a mantenere i capelli sani e luminosi in qualsiasi situazione.

Approfondimenti