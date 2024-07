“Cattivissimo me 4”: la colonna sonora che accompagna il nuovo capitolo del franchise

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il franchise di “Cattivissimo Me” ha sempre saputo catturare l’attenzione del pubblico con le sue avventure esilaranti e i simpatici Minions gialli vestiti di blu. Un elemento fondamentale di questa saga cinematografica è rappresentato dalle colonne sonore iconiche che accompagnano le gesta dei personaggi. Anche nel quarto capitolo, “Cattivissimo Me 4”, la musica gioca un ruolo di primaria importanza, arricchendo l’esperienza cinematografica.

La Nuova Avventura di “Cattivissimo Me 4”

In “Cattivissimo Me 4”, ritroviamo Gru, doppiato da Steve Carell, insieme alla sua famiglia allargata. La sinossi ufficiale del film descrive un nuovo capitolo ricco di emozioni: Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes accolgono un nuovo membro, Gru Jr., determinato a sfidare suo padre. Con l’arrivo di una nuova nemesi, Maxime Le Mal, e la sua compagna Valentina, la famiglia si trova costretta a fuggire, dando vita a un’avventura avvincente, piena di azione e situazioni comiche.

La Colonna Sonora Iconica di “Cattivissimo Me 4”

L’indimenticabile colonna sonora di “Cattivissimo Me 4” è stata composta da Heitor Pereira, già autore delle musiche per i film precedenti della serie. Questa volta, la colonna sonora vanta la presenza di brani di artisti di fama mondiale come Pitbull, BTS, Blackpink e il leggendario Pharrell Williams, noto per i successi musicali legati alla saga di “Cattivissimo Me”, inclusi “Happy” e il tema principale della serie.

Brani Che Fanno Parte di “Cattivissimo Me 4”

Ecco un elenco delle canzoni presenti nella colonna sonora di “Cattivissimo Me 4”:

“Niente di affari tuoi” di Tezzo Touchdown

“Lil Mega Minion” di Lil Yachty

“Cattivissimo me” di Pharrell Williams

“Doppia vita” di Pharrell Williams

E altri brani celebri che arricchiranno l’esperienza musicale del film.

In Chiusura

Con una combinazione di una trama avvincente e una colonna sonora coinvolgente, “Cattivissimo Me 4” si prospetta come un nuovo tassello emozionante all’interno del franchise. La musica, orchestrata da talentuosi artisti, contribuirà a catturare l’essenza del film e ad emozionare il pubblico. Continuate a seguire le ultime notizie e recensioni cinematografiche su Mister Movie per non perdervi aggiornamenti sui vostri film preferiti!