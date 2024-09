Certificazione “Madre Green in Italy”: la Sicilia si distingue per la sostenibilità agricola

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il tema della sostenibilità rappresenta una priorità imprescindibile nel panorama agricolo e industriale contemporaneo. In questo contesto, la Sicilia si afferma come pioniera ottenendo la certificazione “Madre Green in Italy” dal ministero dell’Ambiente. Questo riconoscimento è stato conseguito dall’azienda olearia Barbera, un traguardo che evidenzia non solo l’impegno dell’imprenditore Manfredi Barbera nel settore agroalimentare, ma anche l’importanza della qualità e della sostenibilità nella produzione di olio.

La certificazione “Madre Green in Italy”

La certificazione “Madre Green in Italy” è un’iniziativa promossa dal ministero dell’Ambiente per incoraggiare pratiche agricole sostenibili e fornire ai consumatori informazioni chiare sulla sostenibilità dei prodotti alimentari. Questa certificazione si basa su requisiti riguardanti l’intero processo produttivo, dalla selezione delle materie prime fino allo smaltimento dei sottoprodotti. L’ottenimento di questo riconoscimento da parte dell’azienda Barbera rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione di pratiche più ecologiche nell’agricoltura siciliana.

Il metodo di produzione sostenibile adottato da Barbera non solo contribuisce alla preservazione dell’ambiente, ma offre anche ai consumatori garanzie riguardo alla qualità e all’origine dei prodotti. L’olio prodotto da Barbera è l’unico ad avere la certificazione Igp Sicilia, elaborato esclusivamente attraverso una filiera che racchiude il meglio delle olive siciliane, provenienti da aree rinomate come l’Etna e Trapani.

L’importanza delle eccellenze siciliane

Durante l’evento del G7 dell’Agricoltura tenutosi a Siracusa, Manfredi Barbera ha condiviso il suo successo e il significato della certificazione con il pubblico presente. L’attenzione degli esperti e dei rappresentanti istituzionali è stata catturata dall’orgoglio mostrato da Barbera, che ha sottolineato l’importanza di una produzione responsabile e ben gestita.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha enfatizzato il valore delle eccellenze siciliane nel contesto agricolo nazionale e internazionale. L’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha rivelato come il riconoscimento di Barbera rappresenti una fonte di ispirazione per altre aziende siciliane, invitando a seguire l’esempio di sostenibilità sia nella produzione che nella promozione del patrimonio agroalimentare dell’isola.

Il futuro dell’agroalimentare siciliano

La certificazione “Madre Green in Italy” segna un importante traguardo per l’agricoltura siciliana, costruendo un percorso che molte altre aziende potrebbero seguire. Attraverso pratiche sostenibili, l’agroalimentare siciliano può continuare a prosperare, valorizzando l’immenso patrimonio culturale e naturale dell’isola.

Promuovere la Sicilia come un marchio di qualità e sostenibilità rappresenta un’opportunità di crescita economica e sociale per la regione. Il sostegno delle istituzioni e l’impegno degli imprenditori locali sono elementi cruciali per garantire un futuro prospero e in armonia con l’ambiente. L’approccio alla sostenibilità non è solo una risposta alle sfide del presente ma anche un’eredità di cui le generazioni future potranno beneficiare.