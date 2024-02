Chiara Ferragni e Fedez, un gesto che fa ben sperare per il futuro

Chiara Ferragni e Fedez: una crisi in corso?

La domanda che molti si pongono da settimane è se Chiara Ferragni e Fedez siano in crisi. Dopo lo scandalo del pandoro, sembra che il matrimonio più famoso d’Italia stia attraversando un periodo difficile. Secondo quanto mostrato sui social, nelle ultime settimane i due hanno vissuto vite separate. Si limitano a condividere solo storie o post dei loro figli. Inoltre, la Ferragni non era presente al compleanno del padre di Fedez. Mentre il rapper festeggiava con la sua famiglia, l’influencer ha deciso di “fuggire” in Liguria con sua madre, sua sorella e i due figli, Leone e Vittoria.

Un gesto che riaccende le speranze

Recentemente, Fedez è tornato da un viaggio a Miami, dove è andato con la sua assistente per motivi di lavoro. Secondo quanto trapelato da Dagospia, durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, la comunicazione tra marito e moglie si è limitata solo a questioni riguardanti i figli. Per il resto, c’è stato un totale silenzio. Nonostante la situazione delicata, Federico Lucia avrebbe confidato agli amici di non voler ancora chiedere la separazione, ma di voler solo prendersi una pausa e aspettare. Tuttavia, di recente, è arrivato un gesto da parte dell’imprenditore che ha riacceso le speranze dei fan della coppia.

Dopo settimane di silenzio, Chiara Ferragni è improvvisamente riapparsa nelle storie Instagram di Fedez. Il rapper ha infatti pubblicato una storia in cui si vede l’influencer digitale ballare e giocare con la loro bambina, Vittoria. Il video è stato poi condiviso anche dalla Ferragni sul suo profilo Instagram. Un gesto che un tempo era comune, ma che oggi è diventato raro. La storia ha attirato molte reazioni sui social.

La verità sulla crisi dei “Ferragnez”

Non è chiaro se i “Ferragnez” abbiano superato ufficialmente la crisi o se stiano cercando gradualmente di ritrovare un equilibrio per il bene dei figli. C’è anche chi crede che la crisi non sia mai esistita e che, a seguito della pressione mediatica, la coppia abbia deciso di mantenere una maggiore privacy. In ogni caso, bisognerà aspettare per scoprire la verità.

