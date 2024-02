Chiara Ferragni: l’intervista su famiglia e crisi matrimoniale

Nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Chiara Ferragni affronta con discrezione la crisi familiare che ha coinvolto lei e il rapper Fedez. Il colloquio, datato martedì 20 febbraio, è avvenuto prima che la notizia della presunta separazione fosse divulgata al pubblico, quando Chiara portava ancora la fede al dito.

La gestione della crisi all’interno della famiglia

Chiara Ferragni sottolinea come, nonostante alcuni weekend trascorsi senza la presenza del marito, in altri lui sia stato presente e che comunque è “mio marito”. Per l’influencer, in situazioni di tumulto esterno è preferibile mantenere riservate le vicende familiari e affrontarle all’interno della coppia, come atteggiamento di protezione per la famiglia e i figli.

Il caso Pandoro e le sfide giudiziarie

Nell’intervista viene approfondita la vicenda legata al caso Pandoro, aspetto che sembra aver contribuito alle tensioni nel matrimonio di Chiara e Fedez. L’influencer descrive il momento in cui ha appreso delle indagini dell’Antitrust, la sua reazione alle critiche e la decisione di pubblicare un video di scuse, ammettendo che forse avrebbe dovuto rifletterci di più.

Affrontare la gogna mediatica e le critiche pubbliche

Chiara Ferragni riflette sulla difficile esperienza di essere al centro di attenzioni mediatiche negative, sottolineando che in realtà, uscendo di casa, la percezione cambia e il supporto e l’empatia delle persone sono tangibili. L’influencer ammette di non aver mai incontrato persone che l’accusassero direttamente, ma solo individui che le manifestavano solidarietà e riconoscimento per la sua resilienza. Questa esperienza le ha insegnato a camminare a testa alta nonostante le imperfezioni.

About The Author