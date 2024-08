Chiusura di Ponte Garibaldi: lavori per una linea 8 del tram modernizzata e più efficiente

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Redazione

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della linea 8 del tram a Roma, sono iniziati lavori significativi che porteranno alla chiusura di Ponte Garibaldi. A partire dalle 7:00 di lunedì 26 agosto, la sede tranviaria centrale sarà inaccessibile al traffico in entrambe le direzioni, inclusa la corsia laterale verso viale Trastevere. Questo intervento si rende necessario per proseguire con la sostituzione dell’armamento ferroviario, parte di un progetto di rinnovo che interessa l’intera infrastructure tranviaria della capitale.

La chiusura di Ponte Garibaldi e i cambiamenti nella linea 8

La chiusura di Ponte Garibaldi comporta notevoli modifiche per gli utenti della linea 8 del tram. Gli automobilisti e i cittadini che facevano affidamento su questo servizio hanno potuto notare il rallentamento dei mezzi nella zona, un problema ormai noto e destinato a essere risolto grazie ai nuovi binari che saranno installati tramite i lavori in corso. Le operazioni su questa arteria fondamentale per il trasporto pubblico di Roma si distribuiscono in quattro fasi, con le prime che sono iniziate già a gennaio 2023.

Il progetto di rinnovo della linea tramviaria romana, avviato il 1° luglio, non si limita a Ponte Garibaldi. È prevista anche una riqualificazione del deposito di Porta Maggiore. I lavori complessivi dovrebbero concludersi entro il 1° dicembre 2023, quando il servizio tornerà a essere regolare su tutta la linea, consentendo così di offrire un trasporto pubblico più efficiente e affidabile.

Devizioni e limitazioni per il servizio pubblico

La chiusura di Ponte Garibaldi avrà come effetto diretto delle deviazioni nel servizio di trasporto pubblico. Le linee 8Bus, H e N8 subiranno modifiche nei loro percorsi. Particolarmente rilevante è il fatto che saranno istituiti cinque punti di fermata temporanei per garantire ai passeggeri continuità nel servizio. Le fermate provvisorie saranno dislocate in lungotevere dei Vallati, lungotevere dei Tebaldi, lungotevere della Farnesina e lungotevere Sanzio, facilitando così l’accessibilità nell’area.

Le modifiche ai percorsi dei mezzi di trasporto pubblico sono state progettate per minimizzare i disagi ai cittadini. I passeggeri dovranno tenere conto di questi cambiamenti e pianificare i propri spostamenti di conseguenza. Le autorità locali hanno raccomandato di prestare attenzione agli aggiornamenti riguardanti il servizio di trasporto pubblico nei prossimi mesi.

I nuovi percorsi delle linee 8, H e N8

Con la chiusura di Ponte Garibaldi, i percorsi delle linee 8, H e N8 saranno oggetto di significative modifiche. Per quanto riguarda la linea 8, gli autobus deriveranno nella direzione di Casaletto, con il tragitto che includerà inversioni di marcia al livello di Casaletto e percorsi attraverso circonvallazione Gianicolense fino a stazione Trastevere. Da lì, continueranno verso viale Trastevere e attraverso altre strade principali della città, come via Arenula e via delle Botteghe Oscure.

Le modifiche nella linea H comporteranno un percorso alternativo, passando per lungotevere dei Vallati e lungotevere della Farnesina, fino a raggiungere l’itinerario normale. La linea notturna N8, simile alla linea H, seguirà un tragitto comparabile, assicurando così che anche il servizio notturno rimanga attivo, sebbene con itinerari modificati.

La ristrutturazione e il potenziamento della linea 8 del tram romana rappresentano un passo importante verso una rete di trasporto pubblico più moderna e funzionale. Questi lavori, ritenuti indispensabili dalle autorità, possono comportare disagi immediati per gli utenti, ma sono orientati a offrire un lungo termine di miglioramenti significativi nel servizio di trasporto urbano.