Chris Smalling lascia la Roma: accordo raggiunto con l’Al-Fayha* e cercasi sostituto tra gli svincolati*

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Redazione

La Roma è al centro delle notizie calcistiche, con il difensore Chris Smalling che ha transitato verso il campionato saudita, accettando un’offerta significativa dall’Al-Fayha. Questo trasferimento segna una nuova fase per la squadra giallorossa e pone interrogativi sul futuro del comparto difensivo, alla ricerca di un nuovo innesto per rinforzare la rosa in vista delle competizioni europee.

Smalling vola in Arabia: dettagli del trasferimento

Chris Smalling ha deciso di prendere una nuova direzione nella sua carriera, firmando con l’Al-Fayha di Arabia Saudita. Dopo un periodo di riflessione, influenzato dalle preoccupazioni della consorte Sam e da alcune questioni economiche rimaste in sospeso con la Roma, il difensore è riuscito a giungere a un accordo proficuo. Il contratto prevede una durata di due anni, con un compenso netto di circa 10 milioni di euro. Questa mossa non solo rimpingua le sue finanze, ma rappresenta anche un’occasione per avvicinarsi alla conclusione della sua carriera agonistica in un campionato in crescita.

Nell’ultima stagione a Roma, Smalling ha impressionato, contribuendo in modo significativo alla squadra con la sua esperienza e abilità difensiva. Tuttavia, negli ultimi mesi, la frattura con il tecnico Mourinho e un paio di infortuni hanno limitato la sua partecipazione. La Roma, nel contesto di riposizionamento strategico della squadra e di tagli salariali, ha valutato che era il momento giusto per separarsi dal difensore. La cessione di Smalling ha liberato spazio nel bilancio e nel monte stipendi, in vista della costruzione di una rosa più giovane e competitiva.

La Roma cerca un sostituto: focus su *Mats Hummels*

Con l’addio di Smalling, la Roma si ritrova a dover cercare un sostituto adeguato, e il nome maggiormente in cima alla lista è quello di Mats Hummels. Il difensore tedesco, noto per la sua carriera brillante, ha ricevuto un’offerta dalla Roma che ammonta a 2 milioni di euro più bonus, con un possibile rinnovo fino al 2026, a condizione di raggiungere un certo numero di presenze. La società non ha interrotto i contatti con Hummels, il quale si trova attualmente nel bel mezzo di una riflessione su varie proposte ricevute, inclusa una dal Galatasaray.

La Roma, pur avendo tempo fino alla chiusura delle liste Uefa per completare l’ingaggio, è sotto pressione. Se Hummels decidesse di rimanere in attesa o di rifiutare, sarebbe necessario considerare alternative valide per rafforzare la difesa in vista delle competizioni europee. La possibilità di tesserarlo oltre la scadenza non garantirebbe la sua partecipazione ai match della fase a gironi dell’Europa League, un fattore che può pesare nelle considerazioni del calciatore.

Opportunità e alternative: un possibile ritorno di *Manolas*

Se l’affare Hummels non andasse in porto, la Roma potrebbe ripiegare su un’opzione clamorosa: il ritorno di Kostas Manolas. L’ex difensore giallorosso, che ha lasciato un’impronta significativa nei cuori dei tifosi, potrebbe ritrovare Trigoria dopo un periodo difficile alla Salernitana. Manolas, classe ’91, ha vissuto un’esperienza sfortunata, accumulando sole otto presenze, e ora sarebbe disposto ad un contratto annuale a meno di un milione netto.

L’idea di riportare Manolas si inserisce in un contesto di perfezionamento della rosa, anche grazie al suo legame con il direttore tecnico Lina Souloukou e al mister De Rossi, con il quale ha condiviso molti momenti memorabili in campo. Il tempo gioca a favore della Roma, ma la situazione rimane incerta. Se Manolas dovesse dire di no, ci sono anche altri svincolati da considerare, come Sergio Ramos, l’ex Liverpool Matip e Djidji, ex Torino. Non va trascurata nemmeno l’opzione di una promozione dal vivaio, con Lovro Golic, giovane difensore sloveno, che potrebbe guadagnarsi un posto in prima squadra.

La Roma si prepara a un finale di mercato incerto, ma ricco di possibilità.