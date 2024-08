“Ciak, si gira!”: un concerto per celebrare la musica da film al Teatro di Marcello di Roma

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un evento imperdibile per gli amanti del cinema e della musica si svolgerà mercoledì 21 agosto alle 18.30 al Chiostro di Campitelli, presso il Teatro di Marcello a Roma. Intitolato “Ciak, si gira!”, il concerto rappresenta un omaggio alla colonna sonora che ha accompagnato le immagini più celebri della settimana arte. Gli artisti coinvolti, con la direzione artistica di Antonio Rolfini, promettono di regalare al pubblico un viaggio suggestivo attraverso le melodie iconiche delle pellicole di ieri e di oggi.

un festival di musica e cinema: la rassegna “I Concerti del Tempietto”

Nel contesto delle manifestazioni artistiche che animano la capitale, “Ciak, si gira!” si inserisce tra gli eventi de I Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni, una rassegna nota per la sua grande varietà di proposte musicali. Questo festival ha come obiettivo quello di valorizzare la musica in tutte le sue forme, cercando di unire diverse culture e tradizioni attraverso esibizioni di artisti di talento provenienti da ogni parte del mondo. Il Chiostro di Campitelli, con la sua cornice storica e l’atmosfera intima, si presta perfettamente a questo genere di eventi, creando un ambiente perfetto per godere della musica dal vivo.

l’esibizione: protagonisti e repertorio

Il concerto vedrà protagonisti tre talentuosi musicisti: Antonio Rolfini al pianoforte, Claudio Miotto al clarinetto e Simone Montanari al violoncello. Ognuno di questi artisti porta con sé una grande esperienza e un amore particolare per il repertorio genuinamente cinematografico. Rolfini, in particolare, si è dedicato ad adattare celebri colonne sonore per l’ensemble cameristico, rendendo le opere accessibili all’ascolto dal vivo in un contesto intimo e coinvolgente. Gli arrangiamenti creati da Rolfini permetteranno di riscoprire le sonorità delle musiche da film in una nuova e avvincente interpretazione, che si distacca dall’originale ma ne conserva l’essenza vibrante e emozionante.

successo delle precedenti esibizioni in Italia

L’evento “Ciak, si gira!” non è un’esclusiva della Capitale, ma ha già suscitato entusiasmo in diverse città italiane. Negli ultimi mesi, il concerto è stato presentato in vari luoghi artistici, tra cui il Circolo Ufficiali della Marina Militare della Spezia, l’Auditorium “San Nicolò” di Chioggia, il Teatro “Alighieri” di Ravenna, il Palazzo “Gregoris” di Pordenone e l’Auditorium “Perlasca” di Ferrara. In tutte queste occasioni, la risposta del pubblico è stata calorosa, testimoniando il forte legame che esiste tra la musica e il cinema. La critica ha lodato la qualità delle interpretazioni e l’originalità degli arrangiamenti, confermando l’efficacia della proposta artistica.

visita guidata: un’esperienza completa

Oltre alla musica, gli organizzatori hanno reso disponibile una piacevole opportunità per il pubblico: a partire dalle 19.45, i possessori di un biglietto potranno partecipare a una visita guidata nell’Area Storica del Teatro di Marcello. Questa iniziativa arricchisce l’esperienza complessiva del concerto, permettendo agli spettatori di immergersi nella storia e nella bellezza di uno dei teatri più antichi di Roma. La visita rappresenta un’occasione unica per scoprire dettagli affascinanti sulla struttura e sulla sua importanza nella storia teatrale della capitale.

informazioni pratiche per partecipare

Per chi fosse interessato a partecipare all’evento, i biglietti sono disponibili a prezzi accessibili: 36 euro, 25 euro e 14 euro. È possibile acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale del festival o contattando gli organizzatori per ulteriori informazioni. L’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che desiderano vivere la magia della musica da film in un contesto storico e culturale di grande rilevanza.

L’unione tra musica e cinema si conferma, ancora una volta, un connubio capace di emozionare e coinvolgere, rendendo il concerto “Ciak, si gira!” un evento da non perdere per gli appassionati del grande schermo.