Cinecittà World riparte il 14 marzo 2025: un anno di spettacoli, attrazioni e sorprese

Ultimo aggiornamento il 7 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 14 marzo si riaccendono le luci sul parco del cinema

Dal 14 marzo 2025, Cinecittà World torna a regalare emozioni con un mix irresistibile di spettacoli dal vivo, attrazioni mozzafiato e ambientazioni cinematografiche. Il parco tematico di Roma, dedicato al mondo del cinema e della TV, promette un viaggio indimenticabile tra fantasia, avventura e adrenalina, grazie a un’offerta sempre più ricca e coinvolgente.

Quest’anno sarà ancora più speciale: Cinecittà World celebra il suo decimo anniversario, con una serie di eventi e iniziative pensate per rendere la stagione 2025 ancora più sorprendente.

Una mostra per celebrare i 10 anni di Cinecittà World

Tra le principali novità della stagione, un ruolo di primo piano è riservato alla mostra “10 anni di Cinecittà World”, allestita lungo il Cinetour. Questa esposizione unica permetterà ai visitatori di ripercorrere la storia del parco attraverso documenti esclusivi, bozzetti originali e scenografie progettate dal tre volte Premio Oscar Dante Ferretti.

Grazie ai cimeli inediti e ai contenuti video interattivi, sarà possibile immergersi nel dietro le quinte della realizzazione del parco e scoprire curiosità e aneddoti sulla sua evoluzione nel tempo.

Show spettacolari e acrobazie mozzafiato per la nuova stagione

L’intrattenimento sarà al centro della stagione 2025, con una programmazione che porterà sul palco spettacoli coinvolgenti e performance uniche.

Tra i più attesi, torna lo show Incanto by No Gravity, diretto da Emiliano Pellisari, che incanterà il pubblico con un’esibizione ispirata alle scene più leggendarie del cinema. I ballerini sfideranno la gravità, portando in scena riferimenti a Star Wars, Harry Potter, Spiderman, Frozen e Avengers, in un viaggio tra magia ed emozione.

Per gli amanti dell’azione, il ritorno dello stunt show Scuola di Polizia promette inseguimenti mozzafiato, drift spettacolari e un’incredibile acrobazia con un salto da 10 metri.

Non mancheranno il Welcome Show, il nuovo spettacolo western Far West Show – il Disastro e l’imperdibile Parata del Cinema, che trasformerà le strade del parco in un vero set cinematografico.

Un palinsesto eventi da non perdere per tutto il 2025

Il calendario eventi 2025 di Cinecittà World sarà ricco di appuntamenti, regalando ai visitatori spettacoli ed esperienze indimenticabili.

Marzo : il parco diventa protagonista delle gite scolastiche , accogliendo migliaia di studenti da tutta Italia. Il 28 marzo riaprirà anche Roma World , il parco tematico dedicato all’Antica Roma.

: il parco diventa protagonista delle , accogliendo migliaia di studenti da tutta Italia. Il riaprirà anche , il parco tematico dedicato all’Antica Roma. Aprile e Maggio : con le festività di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio , Cinecittà World sarà la destinazione perfetta per una giornata all’insegna del divertimento. Il 10 e 11 maggio , inoltre, ospiterà la Roma Sport Experience , dedicata agli amanti dello sport.

: con le festività di , Cinecittà World sarà la destinazione perfetta per una giornata all’insegna del divertimento. Il , inoltre, ospiterà la , dedicata agli amanti dello sport. Estate di spettacolo e divertimento : il 31 maggio partirà ufficialmente la stagione estiva con l’apertura di Aqua World , mentre dal 13 giugno prenderà vita Roma On Fire , un evento che mescola giochi d’acqua e spettacoli di fuoco.

: il partirà ufficialmente la stagione estiva con l’apertura di , mentre dal prenderà vita , un evento che mescola giochi d’acqua e spettacoli di fuoco. Luglio e Agosto tra fuochi d’artificio e celebrazioni : il mese di luglio ospiterà il campionato italiano di fuochi d’artificio Stelle di Fuoco , con spettacoli nei weekend del 18-20 e 25-27 luglio . Le celebrazioni culmineranno con il grande evento per il decimo anniversario del parco , ricco di sorprese per i visitatori.

: il mese di luglio ospiterà il , con spettacoli nei weekend del . Le celebrazioni culmineranno con il , ricco di sorprese per i visitatori. Halloween e festività natalizie: ottobre sarà il mese dedicato a Halloween, con atmosfere suggestive e spettacoli da brivido. Il Natale si illuminerà con la magia del Natale delle Meraviglie, seguito dal Capodanno più grande d’Italia e dalla Festa della Befana il 6 gennaio 2026, che concluderà ufficialmente la stagione.

Cinecittà World: un’esperienza cinematografica da vivere tutto l’anno

Con un mix perfetto di attrazioni, show spettacolari ed eventi esclusivi, Cinecittà World si conferma una destinazione imperdibile per gli amanti del cinema e del divertimento.

Il 2025 sarà un anno memorabile, con nuove esperienze pronte a far vivere ai visitatori l’emozione del grande schermo in prima persona.