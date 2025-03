Un brand in espansione| Cloud 7 Hotel Roma Il debutto in Europa

Ultimo aggiornamento il 17 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Cloud 7 Hotel Roma: Il Debutto di Kerten Hospitality in Europa

Kerten Hospitality arriva in Europa

Kerten Hospitality segna il suo ingresso ufficiale nel mercato europeo con l’inaugurazione del Cloud 7 Hotel Roma, un boutique hotel situato in una delle zone più esclusive della capitale italiana. L’hotel, posizionato tra via del Corso e via di Pietra, offre un accesso privilegiato a icone storiche come Piazza di Spagna e il Pantheon, diventando così un punto di riferimento per turisti e professionisti in cerca di un soggiorno esclusivo e immersivo nel cuore di Roma.

Un concept di design e creatività

Con 37 camere dal design unico, il Cloud 7 Hotel Roma si rivolge a un pubblico giovane, creativo e cosmopolita. La struttura nasce dalla collaborazione con Agnese Landolfo, art curator di Kerten Hospitality, e Genius Loci Architettura, che hanno lavorato con artisti emergenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma per impreziosire gli spazi con opere site-specific. L’obiettivo? Offrire agli ospiti un’esperienza artistica coinvolgente e contemporanea.

La storia dell’edificio: tra tradizione e innovazione

Il Cloud 7 Hotel Roma nasce all’interno di un edificio storico appartenente alla famiglia Santucci, proprietaria dell’immobile sin dal Novecento. In passato sede del Banco di Roma e dell’ambasciata del Camerun, la struttura ha subito una ristrutturazione di oltre 4 milioni di euro, trasformandosi in un hotel di lusso moderno, sviluppato su sei piani, un interrato e una terrazza panoramica con vista mozzafiato sulla città.

Servizi esclusivi per viaggiatori moderni

Gli ospiti del Cloud 7 Hotel Roma possono usufruire di servizi innovativi e tecnologici pensati per chi viaggia per lavoro o piacere. Tra le caratteristiche principali:

Social Hub : uno spazio dedicato alla socializzazione, al networking e all’intrattenimento.

: uno spazio dedicato alla socializzazione, al networking e all’intrattenimento. Corte interna con lucernario : un’area comune luminosa e accogliente.

: un’area comune luminosa e accogliente. Grab&Go: una selezione di snack e bevande per chi è sempre in movimento.

Kerten Hospitality: un brand in espansione

Con sede a Dublino, Kerten Hospitality continua la sua espansione internazionale con il lancio del primo Cloud 7 Hotel in Europa. Il gruppo gestisce 12 marchi e 11 strutture operative, tra cui The House Hotel e Ouspace, con un ambizioso piano di crescita che prevede 50 progetti in tre continenti. Le future aperture interesseranno paesi come Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Un nuovo polo d’attrazione per Roma

L’inaugurazione del Cloud 7 Hotel Roma non rappresenta solo un traguardo per Kerten Hospitality, ma anche un’opportunità per la città di arricchire la sua offerta turistica. L’hotel si afferma come un nuovo punto di riferimento per viaggiatori moderni, digital nomads e appassionati di design, offrendo un’esperienza che unisce lusso, arte e innovazione nel cuore della capitale italiana.