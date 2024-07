Claudio Cecchetto porta il ritmo al Beer Village: è subito festa dal 5 luglio 2024

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Emiliano Belmonte

Beer Village è un marchio registrato di Serenata Italiana Srls, con sede a Pescara, Italia. Questa estate 2024, prepara il costume da bagno e la crema solare perché il Beer Village, in collaborazione con Claudio Cecchetto, promette di essere l’evento più travolgente dell’anno.

Al via il Beer Village: divertimento e musica senza sosta

Partirà venerdì 5 luglio da Falconara la grande novità dell’estate 2024. Beer Village, in collaborazione con Radio Cecchetto, trasformerà le spiagge italiane in un palcoscenico di divertimento e musica continua. Con l’inizio degli eventi dalle 11 del mattino fino a tarda notte, c’è sempre un momento giusto per unirsi alla festa.

Il format innovativo di Beer Village

Questo festival itinerante si distingue per il suo formato unico, pieno di musica, giochi, spettacoli e ospiti speciali. La tendenza e la moda si mescolano con la fluidità di un evento che offre sorprese continue. Il Beer Village by Radio Cecchetto è il più grande festival itinerante della birra in Europa, con tre palchi principali: il Palco Principale, l’Arena Radio Cecchetto e il Palco Challenge.

Un programma ricco di eventi e sorprese

Le nove tappe del Beer Village, tra cui quella speciale di Ferragosto con cinque giorni di festeggiamenti, offrono un programma variegato. Ogni weekend, da venerdì a domenica, vedrà l’esibizione di oltre 50 artisti, più di 18 concerti, 12 spettacoli e 6 ospiti speciali. DJ famosi, cantanti, performer e ballerini si alterneranno per creare un’atmosfera magica e coinvolgente per tutte le generazioni.

L’area dedicata alla musica: la Cover Battle

Una delle attrazioni principali del Beer Village è la Cover Battle nell’Arena Radio Cecchetto. Cover band di artisti leggendari come Vasco Rossi, Lucio Battisti, Abba, Pink Floyd, Bee Gees, Adriano Celentano, Al Bano e Michael Jackson si sfideranno sul palco. Il pubblico sarà il giudice finale, decretando la band vincitrice.

Partecipazione e coinvolgimento al Beer Village

L’entusiasmo attorno al Beer Village by Radio Cecchetto è palpabile, con numerose richieste di artisti desiderosi di esibirsi. Claudio Cecchetto stesso tornerà alla console, portando la sua energia e passione per la musica. Radio Cecchetto sarà la voce ufficiale dell’evento, trasmettendo live dalle spiagge del Beer Village.

Biglietti e Prenotazioni

I biglietti sono già disponibili sui portali Ticket One e Ciao Ticket. È possibile acquistare biglietti per un singolo giorno a partire da 10 euro o abbonamenti da 25 euro. Prenotando online si risparmia, e i bambini fino a 6 anni entrano gratis.

Le tappe del Beer Village

Falconara Marittima (AN) 5, 6, 7 luglio

Giulianova (TE) 12, 13, 14 luglio

Marina di Cerveteri (RM) 19, 20, 21 luglio

Fossacesia (CH) 26, 27, 28 luglio

Montesilvano (PE) 2, 3, 4 agosto

Termoli (CB) 9, 10, 11 agosto

Barletta (BT) 14, 15, 16, 17, 18 agosto

Torre dell’Orso (LE) 23, 24, 25 agosto

Leporano (TA) 30, 31 agosto e 1 settembre

Preparati per un’estate indimenticabile

Non dimenticare il costume da bagno, la crema solare e il biglietto d’ingresso perché i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni, contatta l’Ufficio Stampa: Paolo De Carolis (Mobile: 3471649984, Email: paolo.decarolis@beervillage.it).

Beer Village ti aspetta per un’estate di pura festa!