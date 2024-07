Clio MakeUp e Claudio Midolo: la fine di un lungo matrimonio

Ultimo aggiornamento il 10 Luglio 2024 by Francesca Monti

La notizia della separazione tra Clio MakeUp e Claudio Midolo ha fatto scalpore, dopo ben 18 anni di matrimonio. La coppia ha reso nota la decisione tramite un comunicato ufficiale diffuso sui propri profili social, sconvolgendo i fan e il pubblico che li segue da tempo.

Nel comunicato condiviso, Clio e Claudio hanno voluto esprimere con parole toccanti il difficile momento che stanno attraversando. Hanno raccontato di aver vissuto alti e bassi, momenti di conflittualità e di luce, ma anche di aver cercato con impegno reciproco di superare le difficoltà. Dopo aver costruito insieme una vita tra gli Stati Uniti e l’Italia, e dopo aver dato alla luce le loro amate figlie, la coppia ha preso la difficile decisione di separarsi. La priorità assoluta rimane il benessere delle bambine, verso le quali nutrono un amore immenso e incondizionato.

Clio e Claudio hanno voluto anche sottolineare che stanno affrontando la crisi come due persone, due anime che cercano di superare un momento difficile ciascuno a modo proprio. Grazie ai valori condivisi, promettono di continuare a essere una famiglia e di mantenere il loro ruolo di genitori con profonda responsabilità. Chiedono rispetto per la loro decisione e per il percorso doloroso che la loro famiglia sta vivendo. Le dichiarazioni rilasciate nel comunicato ufficiale sono state definite come l’unica comunicazione che la coppia farà riguardo alla separazione, sottolineando che continueranno il loro sodalizio artistico in ClioMakeUp con impegno e passione.

Nonostante la fine del matrimonio, Clio e Claudio hanno annunciato che continueranno a collaborare artisticamente in ClioMakeUp, la realtà che hanno co-fondato insieme. Promettono di lavorare con il sorriso, nonostante la sofferenza privata che stanno vivendo. La decisione di separarsi è stata presa con profonda riflessione, mettendo al centro il bene delle figlie e il rispetto reciproco. L’annuncio della fine del loro legame ha commosso i fan e ha fatto riflettere sull’importanza di affrontare con coraggio e rispetto i momenti difficili della vita.

La separazione tra Clio e Claudio ha destato una grande sorpresa tra i loro fan, abituati a vederli insieme sia nella vita privata che in quella lavorativa. La decisione di separarsi è stata comunicata con rispetto e maturità, evidenziando l’importanza di affrontare le difficoltà con coraggio e responsabilità, soprattutto quando ci sono in gioco i figli.