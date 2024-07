Clio MakeUp e Claudio Midolo: la separazione annunciata

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una decisione ponderata e sofferta

Nel comunicato postato sul suo blog, Clio Zammatteo ha iniziato esprimendo il peso dell’annuncio della separazione da Claudio Midolo, con cui era sposata dal 2008 e con cui ha figlie. Dopo diciotto anni insieme, la coppia ammette di aver affrontato alti e bassi, conflitti e momenti difficili, ma di essere giunta a una decisione consapevole e sofferta di separarsi. Nonostante la giovane età, sono riusciti a costruire molto insieme, vivendo sia negli Stati Uniti che in Italia e dando alla luce le loro amate figlie, il cui benessere è ora la massima priorità.

La continuità della collaborazione artistica

Nonostante la separazione a livello personale, Clio e Claudio Midolo hanno scelto di continuare la loro collaborazione professionale per ClioMakeUp, della quale sono entrambi fondatori. Hanno dichiarato che nonostante il momento difficile che stanno affrontando, proveranno a lavorare con impegno e un sorriso per mantenere viva la creatività e l’armonia che ha caratterizzato il loro rapporto. La coppia chiede rispetto per la loro decisione consapevole e per il momento delicato che stanno vivendo, continuando ad essere una famiglia e a svolgere il ruolo di genitori con responsabilità e amore.

