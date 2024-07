Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: Matrimonio da Sogno a Forte dei Marmi

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno celebrato il loro matrimonio in un’atmosfera carica di emozione e amore. I momenti più toccanti della cerimonia sono stati catturati nei video condivisi da Edoardo Tavassi, grande amico della coppia.

Un Matrimonio Incantevole

Il matrimonio si è svolto a Forte dei Marmi, con una splendida location sul mare che ha fornito lo sfondo perfetto per l’unione dei due innamorati. Ad officiare la cerimonia è stato il rinomato wedding planner Enzo Miccio, circondati da circa un centinaio di ospiti, tra cui numerosi volti noti della televisione e personaggi famosi che hanno condiviso esperienze passate nel Grande Fratello Vip, dove la coppia ha avuto modo di conoscersi e dar vita alla loro storia d’amore.

Giuramenti di Amore Eterno

Nei commoventi video realizzati da Edoardo Tavassi, Clizia Incorvaia ha dedicato dolci parole al suo amato Paolo Ciavarro: “Ti scelgo oggi e ogni giorno per amarti per sempre come Noah e Alison. Ti amo“. Con emozione e complicità, i due sposi hanno siglato la loro unione con il tradizionale “Viva gli sposi”, suggellando così il loro amore in una cornice indimenticabile.

Una Location Iconica

La scelta di Forte dei Marmi come sede del matrimonio ha aggiunto un tocco di magia alla cerimonia, richiamando ricordi romantici legati al passato. La stessa località che, nel lontano 1983, ha visto nascere l’amore tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sul set di “Sapore di Mare 2”, diventando un simbolo di affetti profondi nel tempo.

L’Esclusivo Party Post-Matrimonio

Il festoso ricevimento si è tenuto presso il prestigioso Maitò, un beach club di proprietà dell’imprenditore Stefano Nesti. Tra gli ospiti presenti, oltre a Edoardo Tavassi, spiccavano nomi come Edoardo Donnamaria, Sofia Giaele De Donà, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Particolarmente emozionante è stata la presenza del piccolo Gabriele, primogenito di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nato nel 2022, insieme a Nina, la figlia di Clizia avuta dalla relazione con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni.

Così si è concluso un indimenticabile matrimonio, ricco di emozioni autentiche e circondato dall’affetto di amici e parenti, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.