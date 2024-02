Codacons chiede verifica fiscale su Fedez alla Gdf

Codacons presenta esposto alla Guardia di Finanza su possibili irregolarità fiscali nel gruppo di Fedez

L’associazione dei consumatori Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Milano e Roma, sollevando dubbi su possibili irregolarità fiscali all’interno del gruppo societario di Fedez, noto rapper e marito di Chiara Ferragni. Secondo l’esposto, ci sarebbe un uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti, che sollevano interrogativi sulla loro ragione economica. Inoltre, si chiede di verificare come sono state gestite fiscalmente tali operazioni, che sembrano creare discrepanze tra gli effetti civilistici e quelli fiscali.

Allegati all’esposto evidenziano una possibile trama societaria con rischi fiscali

Negli allegati all’esposto del Codacons, viene citata una relazione di consulenza redatta da Gian Gaetano Bellavia, commercialista e esperto di diritto penale dell’economia. Questa relazione descrive una trama societaria in cui si riscontrano tutti gli indizi di pericolosità fiscale. Tuttavia, l’associazione dei consumatori precisa di non poter affermare con certezza che il “gruppo Fedez” stia evadendo il fisco, poiché non dispone dei mezzi e delle competenze necessarie per effettuare tale verifica. Tuttavia, l’analisi dei fatti storici e delle esperienze passate suggerisce che azioni e comportamenti di questo tipo spesso portano o sono diretti verso l’evasione fiscale.

Codacons ricostruisce il gruppo societario di Fedez e i suoi asset

Nel documento di nove pagine presentato dal Codacons, viene fornita una ricostruzione del gruppo societario di Fedez e dei suoi asset. L’associazione dei consumatori cerca di evidenziare possibili situazioni di interesse che potrebbero sollevare sospetti sul piano fiscale. L’esposto solleva interrogativi sulle operazioni finanziarie effettuate all’interno del gruppo e sulla loro corretta gestione dal punto di vista fiscale. Il Codacons chiede quindi alle autorità competenti di approfondire la questione al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle attività finanziarie del gruppo di Fedez.

In conclusione, il Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza sollevando dubbi su possibili irregolarità fiscali all’interno del gruppo societario di Fedez. L’associazione ha evidenziato un uso poco trasparente di operazioni finanziarie e ha chiesto di verificare come sono state gestite fiscalmente tali operazioni. Gli allegati all’esposto includono una relazione di consulenza che descrive una possibile trama societaria con rischi fiscali. Nonostante il Codacons non possa affermare con certezza l’evasione fiscale, l’associazione sottolinea che azioni e comportamenti di questo tipo spesso portano a tale risultato. L’esposto ricostruisce anche il gruppo societario di Fedez e i suoi asset, sollevando interrogativi sulle operazioni finanziarie effettuate e sulla loro corretta gestione dal punto di vista fiscale.

