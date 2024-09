Collaborazione tra Regione Lazio e ASP San Michele: Libanori ringrazia il Presidente Rocca per l’attenzione continua

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Emiliano Belmonte

Nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Presidenza della Regione Lazio, si è svolto un importante incontro tra il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Presidente dell’ASP San Michele Giovanni Libanori. L’incontro ha rafforzato ulteriormente il rapporto di collaborazione tra la Regione e l’Istituto San Michele, gettando le basi per nuove iniziative future.

“Siamo grati al Presidente Rocca per la costante attenzione che rivolge alla nostra realtà,” ha dichiarato Giovanni Libanori, sottolineando come la sintonia con la Regione Lazio rappresenti un elemento fondamentale per la crescita dell’istituto.

Nel corso della discussione, si è parlato sia dei servizi già operativi presso l’ASP San Michele, sia di quelli che saranno presto attivati, tra cui il servizio di cure palliative e il programma di reintegrazione familiare e sociale per pazienti post-comatosi. Il Presidente Rocca è stato inoltre aggiornato sul processo di fusione con l’ASP I.R.ASP e sui nuovi progetti, come l’introduzione della Musicoterapia.

Infine, Libanori ha colto l’occasione per invitare ufficialmente il Presidente Rocca alla celebrazione del Patrono San Michele Arcangelo, prevista per il 29 settembre presso la sede dell’ASP.