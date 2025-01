Collaborazione tra Regione Lazio e ASP San Michele: Progetto Casa Rifugio al Centro dell’Incontro

Ultimo aggiornamento il 14 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Il Presidente Giovanni Libanori dell’ASP San Michele ha recentemente accolto l’On. Roberta Della Casa, Consigliera regionale del Lazio, per discutere di interventi mirati a supportare donne vittime di violenza e rafforzare la collaborazione istituzionale.

Dialogo e valorizzazione degli spazi

Nel corso dell’incontro tenutosi all’Istituto Romano di San Michele, il Presidente Libanori ha eclissato il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente. Tra gli argomenti trattati, l’accordo in via di perfezionamento con la Regione Lazio è stato centrale, soprattutto per la realizzazione di una casa rifugio destinata alle donne in difficoltà.

Obiettivi della casa rifugio

La nuova struttura mira a fornire un ambiente sicuro e protetto dove le donne possano ricevere il sostegno necessario per rinascere e ricostruire la propria vita. Un progetto che intende rispondere a un bisogno sociale urgente e prioritario.

Citazione chiave:

“La costruzione di questo spazio accogliente non solo fornirà rifugio, ma offrirà anche supporto per un futuro migliore”, ha affermato con convinzione il Presidente Libanori.

Riscontri positivi e collaborazione continua

L’On. Della Casa ha elogiato il lavoro svolto dall’ASP San Michele e dal Presidente Libanori, sottolineando la massima collaborazione tra la Regione Lazio e l’Istituto. Questo incontro conferma la continuità di una cooperazione efficace, orientata a rispondere alle esigenze dei più fragili.

Impegno e ringraziamenti Alla fine della riunione, il Presidente ha espresso gratitudine per la visita e l’incoraggiamento ricevuto. Tale apprezzamento riafferma l’importanza di un dialogo costante e di accordi futuri che porteranno alla realizzazione della tanto attesa casa rifugio.