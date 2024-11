Come svegliarsi con capelli perfetti: consigli del maestro parrucchiere Americo Leonardi

Svegliarsi con i capelli perfetti e in ordine è il sogno di tantissime donne. Al mattino, i capelli possono essere spesso in disordine e il tempo a disposizione per la messa in piega è limitato. Ma esiste un trucco per avere i capelli a posto senza sforzo: basta occuparsi dello styling durante la notte! Ecco i consigli del maestro parrucchiere Americo Leonardi del centro Goa White a Roma,Acilia,Dragona,Ostia, con alcuni piccoli accorgimenti e le acconciature migliori da fare prima di andare a dormire.

Le acconciature da fare prima di andare a dormire

Lo chignon per onde morbide e naturali

Per svegliarti con delle beach waves morbide e grandi, dopo aver lavato i capelli, tamponali con un asciugamano ed elimina l’acqua in eccesso con il phon, fino a renderli umidi. Ora, attorciglia le lunghezze su loro stesse, arrotolale e fissale in uno chignon alto con un elastico morbido di spugna, in modo che non dia fastidio durante la notte. Al mattino successivo, non dovrai fare altro che muovere i capelli con le dita et voilà!

Capelli lunghi? usa un foulard

Se hai i capelli molto lunghi, per ottenere onde definite senza ricorrere al ferro o alla piastra, prova il metodo trecce e bandana: prima di andare a dormire, procurati un foulard molto lungo, piegalo a metà e intreccia le ciocche dei capelli intorno al foulard, fissandole man mano con delle forcine. Al mattino seguente, avrai delle onde perfette e definite da muovere leggermente con la punta delle dita per un effetto più naturale.

Trecce e treccine per un effetto beach waves naturale

La treccia è l’acconciatura ideale per ottenere delle beach waves morbide e naturali. Se preferisci onde solo sulle punte, opta per un’unica treccia classica. Se desideri che il mosso parta più in alto, scegli una French braid. Per un effetto più intenso, realizza più treccine. La mattina, sciogli le trecce e muovi i capelli con le dita “a rastrello” per regolare il volume. Ricorda di legare le trecce con elastici di spugna per evitare di spezzare i capelli.

Trucchi salva piega

Scegli una federa di seta

Il primo passo per evitare sgradite sorprese al mattino è usare una federa di seta durante la notte. La superficie liscia della seta riduce l’attrito, evitando che i capelli si annodino o si spezzino, mantenendo intatta la piega.

Sfrutta la notte per curare i capelli

La notte è il momento ideale per lasciare agire una maschera per 7-8 ore di fila e regalare una sferzata di energia alla tua chioma. Applica una maschera specifica per i tuoi capelli prima di andare a letto e lasciala agire fino alla doccia del mattino.

Scegli un pettine a denti larghi

Per evitare di avere capelli crespi e scompigliati la mattina, usa un pettine in legno dai denti larghi o una spazzola con setole miste. Inizia con brevi spazzolate alle punte e procedi verso la metà della lunghezza dei capelli, in modo che i nodi non vengano spinti verso il basso.

I cari vecchi bigodini

Se ami i bigodini, sfrutta la notte per svegliarti con onde perfette. Scegli bigodini in spugna morbidissimi per non disturbare il sonno. Dividi i capelli in ciocche di modeste dimensioni, avvolgile attorno ai bigodini e vai a letto. Al mattino, toglili e spazzola i capelli per una piega perfetta.

Prova lo shampoo secco

Per ravvivare i capelli piatti senza forma, usa uno shampoo secco sulle radici. Opta per uno spray volumizzante da spruzzare alla base dei capelli asciutti per ottenere più volume e pienezza.

Seguendo questi consigli del maestro parrucchiere Americo Leonardi, potrai svegliarti ogni mattina con capelli perfetti e in ordine, pronti per affrontare la giornata con stile.