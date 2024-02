Confindustria: scadenza domani per le candidature, verso la presidenza di Garrone

Quattro candidati in lizza per la presidenza di Confindustria: chi sono?

Sono state presentate le candidature per la presidenza di Confindustria, l’associazione che rappresenta le imprese italiane. Quattro sono i nomi che si contendono la successione di Carlo Bonomi, attuale presidente. I candidati sono Edoardo Garrone, presidente di Erg e del Sole24Ore, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco Italia, Alberto Marenghi, imprenditore mantovano del settore cartario, e Emanuele Orsini, imprenditore emiliano attivo nel settore alimentare e del legno.

Edoardo Garrone: il favorito per la presidenza di Confindustria

Tra i candidati, Edoardo Garrone sembra essere il favorito per la presidenza di Confindustria. Garrone è attualmente presidente di Erg e del Sole24Ore, e ha una solida esperienza nel mondo imprenditoriale. La sua candidatura è stata accolta con favore da molti, che vedono in lui la persona giusta per guidare l’associazione in un momento di grande sfida per l’economia italiana.

Antonio Gozzi, Alberto Marenghi ed Emanuele Orsini: le alternative

Accanto a Garrone, ci sono altri tre candidati che si propongono per la presidenza di Confindustria. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco Italia, è un altro nome di spicco nel panorama imprenditoriale italiano. Alberto Marenghi, imprenditore mantovano del settore cartario, e Emanuele Orsini, imprenditore emiliano attivo nel settore alimentare e del legno, sono entrambi vice presidenti in carica dell’associazione di viale dell’Astronomia. Ognuno di loro porta con sé una vasta esperienza nel proprio settore e una visione unica per il futuro di Confindustria.

In conclusione, le candidature per la presidenza di Confindustria sono state presentate e quattro sono i nomi che si contendono il ruolo di presidente. Edoardo Garrone, presidente di Erg e del Sole24Ore, sembra essere il favorito, ma Antonio Gozzi, Alberto Marenghi ed Emanuele Orsini sono pronti a sfidarlo. La scelta del nuovo presidente sarà fondamentale per guidare l’associazione in un periodo di grande cambiamento e sfide per l’economia italiana.

