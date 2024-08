Confisca a Catania: sequestrato un intero impero economico per legami mafiosi di Antonio e Carmelo Paratore

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Redazione

In un’operazione di grande rilievo, la Direzione Investigativa Antimafia ha recentemente eseguito un provvedimento di confisca riguardante l’ampio patrimonio societario riconducibile a Antonio e Carmelo Paratore, noti imprenditori siciliani. Questi ultimi, padre e figlio, sono al vertice di un importante gruppo imprenditoriale in Sicilia orientale, attivo in vari settori, in particolare nella gestione e smaltimento dei rifiuti. L’azione legale arriva a seguito di un’indagine avviata nel 2020, mettendo in luce relazioni sospette con la criminalità organizzata e in particolare con esponenti di peso del clan Santapaola-Ercolano.

Le basi dell’indagine

Un percorso di verifica iniziato nel 2020

L’indagine che ha portato a tale provvedimento è stata avviata dalla DIA in collaborazione con la Procura Distrettuale di Catania nel 2020. Gli investigatori hanno approfondito la posizione economica, patrimoniale e finanziaria dei Paratore, già in precedenza coinvolti in indagini connesse a reati gravi. Quest’attività di indagine ha rivelato legami significativi tra gli imprenditori e il boss mafioso Maurizio Zuccaro, attualmente in custodia cautelare nel carcere di Opera, Milano. Un personaggio noto nel panorama mafioso siciliano, Zuccaro è stato riconosciuto per la sua storia criminale, compresi omicidi di spicco, come quello di Luigi Ilardo, conosciuto come “fonte Oriente”.

La confisca del patrimonio

Il Tribunale di Catania, attraverso la Sezione Misure di Prevenzione, ha emesso il provvedimento di confisca basato su un’analisi storica delle relazioni di affari e di cordialità tra i Paratore e il clan mafioso. È stato accertato che, nel corso degli anni, i legami tra padre e figlio e il boss erede di un’importante dinastia mafiosa hanno influenzato in maniera decisiva l’espansione delle loro attività commerciali. Così, il provvedimento di confisca si è concentrato su una vasta gamma di imprese che operano in diversi ambiti, dimostrando la complessità delle interazioni tra economia legittima e ambiti illeciti.

I significativi legami sociali e affettivi

Rapporti familiari con esponenti mafiosi

Il dossier investigativo ha messo in rilievo relazioni di natura personale e sociale tra i Paratore e il clan Santapaola-Ercolano. Eventi significativi, come i battesimi e i matrimoni, hanno cementato questi legami, testimoniati da documenti ufficiali. In particolare, la presenza dei Paratore al battesimo della figlia di Maurizio Zuccaro ha sollevato ulteriori interrogativi sulle dinamiche di cooperazione e favori ricambiati nel corso degli anni, suggerendo l’idea di una rete di connivenze che ha permeato la crescita economica della famiglia Paratore.

L’ascesa economica dei Paratore

L’indagine ha inoltre permesso di tracciare un profilo dettagliato degli imprenditori. Antonio Paratore, inizialmente un semplice carpentiere, ha visto la sua carriera professionalmente evolversi fino a diventare uno degli imprenditori più influenti della Sicilia. La relazione con il mondo mafioso appare cruciale per comprendere la rapida crescita del loro impero economico, attraverso accesso a contratti e opportunità spesso riservate a chi ha solide connessioni all’interno delle strutture mafiose dell’isola.

L’impatto sociale e culturale sul territorio

Conseguenze della confisca

L’azione della DIA e del Tribunale di Catania non solo movimenta scenari economici, ma ha anche rilevanti implicazioni sociali. La confisca dell’impero economico dei Paratore invia un segnale forte sul contrasto alla mafia e sulle sue infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale. Questo intervento non solo intende limitare il potere economico del clan Santapaola-Ercolano, ma anche infondere un rinnovato spirito di legalità fra gli imprenditori e la popolazione locale.

Riflessioni sulla lotta alla mafia

La risposta della giustizia e delle forze dell’ordine costituisce un passo importante nella lotta contro la mafia in Sicilia. La confisca delle attività imprenditoriali dei Paratore entra a far parte di un lungo cammino di sfide che si succedono nel tentativo di recuperare il controllo e l’integrità del sistema economico locale. La fiducia nei confronti delle istituzioni e delle loro capacità di affrontare la criminalità organizzata rappresenta un aspetto cruciale per il futuro sociale ed economico della regione.