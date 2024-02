Controlli cantieri edili Casertano: scoperte irregolarità e violazioni

Scoperte irregolarità nei cantieri edili a Grazzanise: tre imprenditori denunciati e cinque lavoratori senza contratto

Nel corso di controlli serrati nei cantieri edili di Grazzanise, nel Casertano, condotti dai carabinieri, è emersa una situazione preoccupante. Tre imprenditori sono stati denunciati e ben cinque lavoratori sono stati scoperti senza un regolare contratto di lavoro. L’operazione ha coinvolto anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e il personale tecnico dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, mettendo sotto la lente d’ingrandimento tre cantieri, di cui uno è stato addirittura sequestrato a seguito delle irregolarità riscontrate.

Irregolarità e denunce: cosa è emerso dai controlli

Nel dettaglio, le violazioni riscontrate sono state molteplici. Nel primo cantiere, il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato per non aver redatto il piano operativo di sicurezza e per la mancanza di recinzione idonea a impedire l’accesso a estranei. Nel secondo cantiere, l’amministratore unico è stato denunciato per varie violazioni, tra cui l’omissione nell’ancoraggio del ponteggio e l’assenza di parapetti nelle impalcature e nelle aperture delle piattaforme di lavoro. Inoltre, è emerso che i lavoratori non erano stati sottoposti alla visita medica obbligatoria e non avevano ricevuto formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Mancanza di misure di sicurezza e lavoratori non regolarmente assunti

Nel terzo cantiere, l’imprenditore è stato denunciato per non aver adottato adeguate misure di sicurezza legate ai rischi elettrici sul luogo di lavoro, oltre a non aver redatto il piano operativo di sicurezza. Anche in questo caso, la mancanza di recinzioni adeguate e di impalcature idonee a prevenire cadute ha destato preoccupazione. Inoltre, sono stati individuati cinque lavoratori impiegati senza un regolare contratto di lavoro, il che ha portato all’emissione di sanzioni per un importo complessivo di 24.700 euro. La situazione evidenziata dai controlli pone in risalto la necessità di un’attenta vigilanza e di un rispetto rigoroso delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contrattuale.

About The Author