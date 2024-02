Convenzione Regioni-Inail per migliorare il Sistema informativo nazionale - avvisatore.it

Convenzione Regioni-Inail per la sicurezza sul lavoro: maggiore condivisione dei dati per contrastare infortuni e malattie professionali

Sottoscritta la convenzione quadro Regioni-Inail per la sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di rendere più efficaci le attività di contrasto degli infortuni e delle malattie professionali attraverso una maggiore condivisione dei dati con gli enti territoriali. La convenzione, della durata di cinque anni, disciplina le modalità di accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell’Inail.

Secondo il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, questa convenzione mira a migliorare le attività di prevenzione rivolte alla sicurezza sul lavoro. Fedriga sottolinea che è necessario assumere una maggiore responsabilità per contrastare il persistente fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro. La condivisione dei dati permette di individuare e intervenire sulle mancate o non corrette applicazioni delle norme e delle procedure, al fine di migliorare la sicurezza nei territori.

Il commissario straordinario dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, evidenzia che la firma della convenzione rappresenta un importante passo avanti per il rafforzamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Attraverso la condivisione efficace dei dati, sarà possibile intensificare le azioni di prevenzione sul territorio per contrastare gli infortuni e le malattie professionali, tutelando così la salute dei lavoratori.

Servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell’Inail

Il servizio Flussi informativi permette la consultazione delle informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché delle aziende collegate a tali eventi. Questo strumento gestionale favorisce la condivisione delle conoscenze tra Regioni, Province autonome, Dipartimenti di prevenzione delle Asl/Ats e Direzioni regionali Inail, fornendo indicatori utili per la programmazione delle politiche di intervento.

Attraverso il Registro delle esposizioni, è possibile accedere ai dati sull’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici. Questi dati riguardano gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. L’obiettivo è pianificare l’attività di vigilanza e le politiche di prevenzione a livello epidemiologico, promuovendo la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Registro infortuni, invece, mette a disposizione degli organi preposti all’attività di vigilanza i dati relativi alle denunce di infortunio e alle comunicazioni di infortunio inviate all’Istituto. Questi dati sono utilizzati a fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari. L’accesso a questi servizi Inail è disponibile 24 ore su 24 per il personale designato da Regioni, Province autonome e Dipartimenti di prevenzione delle Asl/Ats, tramite consultazione diretta attraverso pagine web e download.

La firma della convenzione quadro Regioni-Inail rappresenta un importante passo avanti per migliorare la sicurezza sul lavoro. La condivisione dei dati permetterà di individuare e intervenire sulle mancate o non corrette applicazioni delle norme e delle procedure, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali.

