Fedriga (Regioni) propone al Governo soluzioni per le criticità sanitarie

Proposte per affrontare le criticità del sistema sanitario

Il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha concluso la riunione odierna con i governatori, sottolineando l’importanza di affrontare le criticità del sistema sanitario in modo innovativo e completo. Non si tratta solo di rispondere all’emergenza attuale, ma di formulare proposte concrete per il governo e le singole regioni.

Una delle principali criticità evidenziate da Fedriga riguarda la carenza di personale sanitario. Secondo le previsioni, dal 2028 ci sarà un numero maggiore di medici formati rispetto a quelli che vanno in pensione. Tuttavia, la situazione è diversa per gli infermieri, la cui carenza sarà sempre più consistente. Per affrontare questo problema, il presidente della Conferenza delle Regioni propone di ampliare l’utilizzo di professionisti delle professioni sanitarie, in modo da alleggerire il carico di lavoro dei medici e garantire una maggiore disponibilità di personale.

Fedriga ha anche sottolineato l’importanza di riflettere sulle competenze delle professioni sanitarie, in modo da consentire un utilizzo più ampio di tali professionisti. Questo permetterebbe di dare risposte più efficaci e di alleggerire il carico di lavoro dei medici, consentendo loro di concentrarsi sulle attività professionali per le quali sono stati formati.

Proposte della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni

La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, in collaborazione con esperti del settore, sta formulando ulteriori proposte per affrontare le criticità del sistema sanitario. L’obiettivo è quello di presentare al governo scelte forti e prospettiche, che vadano oltre l’emergenza attuale.

Tra i temi che verranno affrontati, vi è la necessità di migliorare la gestione delle risorse umane nel settore sanitario. Questo include non solo la carenza di personale, ma anche la necessità di garantire una formazione adeguata e continua per i professionisti sanitari. Inoltre, si sta lavorando per migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi sanitari, al fine di garantire una migliore assistenza ai pazienti.

Le proposte della Commissione Salute sono il risultato di un approccio propositivo e collaborativo, che coinvolge le regioni e gli esperti del settore. L’obiettivo è quello di affrontare le criticità del sistema sanitario in modo completo e sostenibile, garantendo una migliore assistenza ai cittadini.

La responsabilità delle Regioni

Fedriga ha sottolineato che le regioni sono pronte a prendersi la responsabilità di fare scelte forti e di prospettiva per affrontare le criticità del sistema sanitario. Non si tratta solo di rispondere all’emergenza attuale, ma di garantire una migliore assistenza sanitaria per il futuro.

Le regioni sono determinate a lavorare in collaborazione con il governo e gli esperti del settore per formulare proposte concrete e sostenibili. L’obiettivo è quello di affrontare le criticità del sistema sanitario in modo completo, garantendo una migliore assistenza ai cittadini e creando un sistema più resiliente e preparato per il futuro.

In conclusione, la riunione della Conferenza delle Regioni ha evidenziato l’importanza di affrontare le criticità del sistema sanitario in modo completo e prospettico. Le proposte formulate dalla Commissione Salute, in collaborazione con esperti del settore, rappresentano un passo importante verso una migliore assistenza sanitaria per tutti i cittadini. Le regioni sono determinate a prendersi la responsabilità di fare scelte forti e di prospettiva, al fine di garantire un sistema sanitario più efficiente e sostenibile per il futuro.

