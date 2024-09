Coppa Italia Serie D: gli highlights e i risultati del primo turno tra le squadre laziali

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Redazione

Il primo turno della Coppa Italia di Serie D ha visto scendere in campo molte squadre laziali, offrendo ai tifosi performance emozionanti e qualche derby avvincente. I match si sono conclusi con esiti significativi, e alcune formazioni hanno messo in mostra un gioco di alto livello e un’ottima preparazione. Ecco un’analisi dettagliata delle partite che hanno caratterizzato questa giornata di coppa.

Ostiamare trionfa nel derby con il Ilvamaddalena

La partita

L’incontro tra Ostiamare e Ilvamaddalena ha rappresentato una delle sfide più attese della giornata, essendo l’unico match che non rientrava nella categoria dei derby. I padroni di casa dell’Ostiamare hanno dimostrato una netta superiorità fin dal primo fischio dell’arbitro, imponendosi con un punteggio convincente di 3-0. I gol sono stati realizzati da Kouko, Barlafante e Persichini, che hanno messo a segno le loro reti in momenti cruciali della partita, indirizzando il risultato verso una vittoria schiacciante. Gli ospiti, pur tentando di reagire, non sono riusciti a concretizzare le poche occasioni create.

Analisi tattica

L’Ostiamare ha mostrato una solida organizzazione difensiva e un attacco ben coordinato, riuscendo a sfruttare al meglio le debolezze della squadra avversaria. La prestazione di Kouko, in particolare, è stata determinante, con un gol che ha aperto le danze e ha boostato la morale dei suoi compagni. Con questa vittoria, l’Ostiamare si posiziona tra le favorite per il prosieguo della competizione.

Guidonia Montecelio supera la Flaminia ai rigori

La sfida sul campo

Un altro incontro emozionante ha visto fronteggiarsi Flaminia e Guidonia Montecelio, una partita terminata 2-2 dopo i due tempi regolamentari, che ha costretto le squadre ai calci di rigore. La Flaminia è riuscita a segnare due reti, ma la determinazione del Guidonia ha portato la partita a una serie di penalty. Qui, il portiere Mastrangelo ha dimostrato di essere l’eroe del match, parando tiri fondamentali che hanno consentito al Guidonia di qualificarsi per il secondo turno con il punteggio totale di 4-2.

Momento decisivo

La doppietta di Maurizi ha avuto un ruolo cruciale nel mantenere viva la speranza di qualificazione per il Guidonia Montecelio durante i tempi regolamentari, ma è stato il lavoro del portiere a fare la differenza. La squadra ha dimostrato una mentalità vincente e una preparazione adeguata alle emozioni dei rigori, superando uno degli ostacoli più complessi della competizione.

L’Atletico Lodigiani conquista una vittoria convincente

Contro il Trastevere

Non si può non menzionare la prestazione dell’Atletico Lodigiani, che ha realizzato una vittoria netta sul campo del Trastevere, finendo la partita con un punteggio di 3-1. I gol realizzati nei primi venti minuti da Bencivenga e Sebastiani hanno indirizzato l’incontro favorevolmente per i lodigiani, costringendo i padroni di casa a inseguire sin dall’inizio.

Il match si svolge a favore dell’Atletico

La gestione del match da parte dell’Atletico Lodigiani è stata impeccabile, mantenendo il controllo del gioco e mostrando una buona intesa tra i giocatori. L’efficacia offensiva alla fine ha dato i suoi frutti, assicurando un passaggio agevole al secondo round della competizione.

Il Roma City prevale sulla Cynthialbalonga

Un altro successo per la squadra capitolina

Il Roma City ha chiuso la giornata con una vittoria per 3-1 nel match contro la Cynthialbalonga. I padroni di casa hanno dimostrato la loro forza, con una prestazione convincente che ha confermato le loro ambizioni per il prosieguo della coppa. La partita ha visto un’intensità di gioco che ha mantenuto viva l’attenzione dei tifosi fino all’ultimo minuto.

Il percorso della squadra

Il Roma City, approfittando del fattore campo, è riuscito a sfruttare al meglio le sue potenzialità, mettendo in mostra un gioco collettivo di qualità. Questa vittoria è fondamentale per il morale della squadra, che ora affronta il secondo turno con rinnovata fiducia e determinazione, pronto a proseguire nella competizione con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

Questi risultati del primo turno di Coppa Italia di Serie D confermano la competitività delle squadre laziali e promettono un prosieguo della competizione ricco di emozioni.