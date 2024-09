Cresce il numero di contratti di produttività in Italia: quasi 5 milioni di lavoratori coinvolti

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’analisi dello stato attuale dei contratti di produttività in Italia svela dati significativi riguardanti un ampio numero di lavoratori. Con quasi cinque milioni di persone coinvolte e un premio medio annuo di circa 1.500 euro, l’adozione di contratti di produttività continua a crescere, anche grazie alla recente riduzione della tassazione, che influisce positivamente sulla disponibilità di tali premi. Secondo il ministero del Lavoro diretto da Marina Calderone, il 16 settembre è stato registrato un incremento sostanziale nel numero di contratti attivi, segno di una ripresa e di un rinnovamento delle dinamiche lavorative nel paese.

L’incremento dei contratti attivi

Dati aggiornati al 16 settembre

Un report del ministero del Lavoro ha recentemente indicato che, fino al 16 settembre 2023, sono stati registrati 17.114 contratti attivi, una crescita del 16,7% rispetto ai 14.667 contratti dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento testimonia la volontà delle aziende di investire in contratti di secondo livello, che permettono di garantire premialità ai dipendenti in base ai risultati raggiunti.

Contratti aziendali in crescita

Un aspetto interessante da notare è che, mentre il numero totale dei contratti aumenta, quelli aziendali rimangono la categoria predominante. Infatti, la maggior parte dei 17.114 contratti registrati riguarda patti di produttività e redditività . Solo una percentuale minore di contratti è dedicata a misure di welfare o a piani di partecipazione . Questo riflette una concentrazione sul miglioramento della produttività diretta e sulla stabilità economica delle aziende, rispondendo a una domanda di maggiore efficienza nelle operazioni quotidiane.

Distribuzione geografica dei contratti

Predominanza del Nord Italia

Il report evidenzia anche una chiara distribuzione geografica dei contratti attivi. Il 74% di essi è localizzato nel Nord Italia, zone dove si concentra la maggior parte delle industrie e dei servizi economici. Al centro si registra un 16%, mentre solo il 10% dei contratti attivi interessa il Sud, segno di una possibile divergenza nella contrattazione e nelle opportunità economiche tra le diverse aree del paese.

Differenze tra contratti aziendali e territoriali

Analizzando ulteriormente i dati, risulta che 3.430.822 lavoratori beneficiano di contratti aziendali, mentre 1.390.498 si riferiscono a contratti territoriali. Le differenze nei valori medi dei premi sono notevoli: i contratti aziendali offrono un premio medio annuo di circa 1.713,66 euro, rispetto ai 730,79 euro per i contratti territoriali. Ciò suggerisce che i contratti aziendali tendono a garantire una remunerazione più consistente, incentivando i dipendenti a contribuire attivamente alla crescita e al successo dell’impresa.

La dimensione aziendale e la contrattazione

Settori rappresentati e dimensione delle aziende

Un altro aspetto da considerare è la dimensione delle aziende che stipulano contratti per premi e welfare. Il 47% delle aziende coinvolte ha meno di 50 dipendenti, il 15% ha un numero di addetti compreso tra 50 e 99, mentre il restante 38% è rappresentato da grandi aziende con oltre 100 dipendenti. Questa distribuzione indica come anche le piccole e medie imprese stiano riconoscendo l’importanza di investire in contratti di secondo livello per attrarre e mantenere talenti.

Premi di produttività e misure di welfare

Oltre a stipulare contratti di produttività, molte aziende stanno integrando misure di welfare aziendale, segnando una svolta nel panorama delle risorse umane in Italia. Tali misure non solo offrono un beneficio economico diretto ai lavoratori, ma costituiscono anche un importante strumento di engagement e soddisfazione, creando un ambiente di lavoro più favorevole e motivante.

Il dato sulla continuità nel consolidamento di contratti di produttività, con il supporto di politiche fiscali vantaggiose, suggerisce un’orientamento proattivo sia da parte delle aziende che del governo, con proiezioni positive per il futuro della contrattazione in Italia.