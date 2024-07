Cresce il numero di suicidi in carcere: analisi sui dati italiani

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Francesca Monti

Aumento dei suicidi in carcere

Nel corso del 2025, in Italia, si è registrato un preoccupante aumento dei suicidi in carcere. Secondo i dati aggiornati al 5 luglio e diffusi dal Garante nazionale, ben 50 persone detenute si sono tolte la vita dall’inizio dell’anno. Questo numero rappresenta un significativo incremento rispetto agli anni precedenti, con un aumento di 16 decessi rispetto al mese di luglio del 2023 e del 2022, quando si registrarono complessivamente 34 suicidi.

Un quadro dettagliato dei dati

Analizzando nel dettaglio i dati forniti, emerge che delle 50 persone decedute, 48 erano uomini e solo 2 donne. Inoltre, 27 delle vittime erano italiane, mentre le restanti 23 provenivano da altri Paesi, per un totale di 14 nazionalità diverse rappresentate. Particolarmente allarmante è il fatto che ben il 38% delle persone che si sono suicidate si trovava in attesa di giudizio al momento del tragico gesto.

Profilo delle vittime

L’età media delle 50 persone che hanno deciso di togliersi la vita in carcere si attesta intorno ai 39 anni, sottolineando la delicata situazione delle persone più giovani coinvolte in tali episodi di estrema disperazione. Si tratta di un fenomeno che suscita profonda preoccupazione e che richiede un’analisi attenta e approfondita per individuare le cause sottostanti e adottare misure efficaci di prevenzione e sostegno per coloro che si trovano in situazioni di fragilità psicologica.

