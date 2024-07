Daniel Craig: oltre James Bond, la nuova trasformazione per la moda Loewe

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Loewe, marchio spagnolo guidato dal talentuoso designer Jonathan Anderson, si sta distinguendo come una delle griffe più trendy al mondo, piazzandosi al terzo posto nel ranking Lyst per il primo quadrimestre del 2024. Il merito ricade principalmente su Anderson, direttamente coinvolto nella creazione dei costumi per il prossimo film Queer, ispirato a un racconto di William Burroughs del 1985 e diretto da Guadagnino.

La trasformazione di Daniel Craig

In una campagna pubblicitaria autunnale e invernale che ha già fatto scalpore, Daniel Craig, noto per il suo ruolo come agente 007, si presenta come un personaggio quasi irriconoscibile. Con un eccentrico lungo ciuffo sul viso, maglioni jacquard e una espressione barbuta, Craig abbraccia la nuova immagine technicolor proposta da Loewe, che rappresenta una svolta rispetto alla sua iconica interpretazione di James Bond.

L’influenza di Jonathan Anderson e Loewe nel mondo della moda

Anderson, alla guida creativa di Loewe dal 2013, ha dimostrato un talento straordinario nella sfida alle convenzioni della moda, spingendo i confini con campagne pubblicitarie audaci e coinvolgenti. La scelta di Maggie Smith come volto per l’estate 2024, su un suggestivo divano anni ’70, rappresenta solo uno degli esempi di come Loewe si distingua per il suo approccio innovativo.

Prossime tappe: il film Queer e la trasformazione di Craig

Con il prossimo film Queer, diretto da Guadagnino e ambientato nella Città del Messico degli anni ’40, Daniel Craig si prepara a interpretare un ruolo totalmente diverso da quello di James Bond. Il film, atteso al prossimo festival di Venezia, promette una storia avvincente e un cast di alta levatura, che include attori del calibro di Lesley Manville e Jason Schwartzman.