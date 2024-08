Daniele De Rossi commenta il pareggio con l’Olympiacos: “Una squadra più vera”

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Daniele De Rossi, allenatore della ROMA, ha rilasciato dichiarazioni significative a seguito dell’amichevole contro l’Olympiacos, terminata in parità 1-1. Durante il post-partita, De Rossi ha affrontato le recenti dinamiche di mercato e il processo di crescita della squadra, sottolineando la determinazione dei giocatori e l’importanza del supporto dei tifosi. Queste riflessioni gettano nuova luce sul percorso della squadra e sulle aspettative per la stagione in corso.

Il mercato e le scelte della Roma

Le dichiarazioni di De Rossi sul mercato

Il tecnico giallorosso ha parlato in modo diretto riguardo alle trattative di mercato che caratterizzano questo periodo della stagione. “Qualcuno potrà andare via, ci aspettiamo variazioni ma adesso siamo una squadra più vera, più fatta,” ha osservato De Rossi. Queste parole evidenziano la consapevolezza che la formazione potrebbe subire cambiamenti significativi, ma al contempo riconoscono un’identità più solida rispetto al passato.

De Rossi ha messo in evidenza l’importanza dell’intervento decisivo da parte dei dirigenti, in particolare citando il caso di DOVBYK. “Non si sarebbe sbloccato se non si fosse mosso Dan Friedkin,” ha affermato, evidenziando l’importanza della leadership nel prendere decisioni cruciali per il futuro della squadra. Il tecnico ha descritto il nuovo acquisto come un “prospetto forte” che necessiterà del tempo per adattarsi, ma che sta già mostrando segni di integrazione positiva nel gruppo.

Un aspetto interessante emerso dalle sue dichiarazioni è la motivazione dei giocatori. De Rossi ha fatto notare che “tutti i giocatori che sono qui hanno voluto tanto la Roma.” Questa dedizione è straordinaria, considerando che diversi atleti hanno scelto di rinunciare a offerte più lucrative pur di vestire la maglia giallorossa. Questo elemento suggerisce un legame emotivo forte con il club e una voglia di perseguire successi insieme.

Analisi dell’amichevole con l’Olympiacos

Performance e prospettive per la Roma

Sul fronte della prestazione contro l’Olympiacos, De Rossi ha espresso le sue sensazioni riguardo all’andamento della gara. “La paura è che poi arrivi a Cagliari dove l’atmosfera sarà calda avendo fatto poche partite in uno stadio vero,” ha detto, condividendo le preoccupazioni per il debutto in un contesto competitivo che richiede un giusto adattamento. Tuttavia, ha anche elogiato la prestazione complessiva dei giocatori, affermando che “l’hanno interpretata bene.”

L’allenatore ha notato un importante supporto emotivo da parte dei tifosi, che è essenziale per la mentalità della squadra. “Ho sentito calore, è quello che a noi serve,” ha continuato, sottolineando che il supporto continuo è fondamentale per il successo della squadra. De Rossi ha poi analizzato le dinamiche di gioco, evidenziando sia gli aspetti positivi sia quelli da migliorare.

“Nel primo e nel secondo tempo abbiamo fatto cose fatte bene e cose un po’ meno,” ha dichiarato. In particolare, ha evidenziato una certa preoccupazione riguardo alla tendenza di far riferimento troppo spesso al portiere, evidenziando che “Mile ha toccato troppe palle.” Secondo De Rossi, è importante evitare passaggi ridondanti nell’area avversaria per non creare situazioni di pericolo. Ha concluso con un messaggio chiaro: “Sappiamo quello che dobbiamo fare e lo miglioreremo.”

Questi eventi pongono la Roma in una posizione di crescita e sviluppo, con un occhio attento sia al mercato che alla preparazione atletica in vista delle sfide imminenti.