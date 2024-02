DC: data italiana, biglietti e info.

AC/DC annunciano la tappa italiana del POWER UP European Tour

La leggendaria band AC/DC ha scelto la RCF Arena di Reggio Emilia (ex Campovolo) come unica tappa italiana del loro attesissimo POWER UP European Tour. I fan italiani potranno godersi lo spettacolo il 25 maggio 2024. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della RCF Arena.

Informazioni sui biglietti e avvertimenti importanti

I biglietti nominali per il concerto del 25 maggio saranno disponibili esclusivamente sul circuito Ticketone, sia online che presso i punti vendita autorizzati. Le vendite inizieranno alle 10:00 di venerdì 16 febbraio e sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per account. È importante tenere presente che sarà consentito effettuare un solo cambio di nominativo per ogni biglietto a partire dal 25 aprile. La produzione (Barley Arts) e la RCF Arena invitano i fan a non affidarsi a circuiti di secondary ticketing.

AC/DC celebrano cinquant’anni di carriera con il POWER UP European Tour

Gli AC/DC, con Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e un nuovo bassista che proseguirà l’eredità di Cliff Williams, torneranno a suonare per celebrare i loro cinquant’anni di carriera. Durante il POWER UP European Tour, la band si esibirà in 21 spettacoli in tutta Europa durante l’estate. Questo sarà il primo tour europeo degli AC/DC dopo oltre otto anni di assenza dai palchi del Vecchio Continente.

Con questa tappa italiana, gli AC/DC daranno ai fan italiani l’opportunità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile. I biglietti saranno molto richiesti, quindi assicurati di seguire le istruzioni per l’acquisto e di non perdere l’occasione di assistere a uno degli show più attesi dell’anno.

