Decaro: la fermezza di una città che non si lascia intimidire

Una reazione decisa alla minaccia politica

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso con forza il sentimento di orgoglio e resilienza della sua città durante la partecipazione alla manifestazione “Giù le mani da Bari”. Decaro ha sottolineato che l’evento non rappresentava solo una difesa fisica del territorio, ma anche un chiaro messaggio contro chi tenta di strumentalizzare la città a fini politici. La sua presenza e le sue parole hanno dimostrato che Bari non si piega, né alla mafia né ai politicanti che cercano di minare la sua integrità.

Bari: una comunità che si rialza

Il sindaco ha ribadito con fierezza che il popolo di Bari non è più disposto a subire ricatti da nessuno. Lavorando duramente negli ultimi due decenni, la città è riuscita a rialzarsi e a migliorare costantemente. Bari, con determinazione e sacrificio, ha riguadagnato la propria dignità e si mostra oggi nel suo splendore, fieramente consapevole dei traguardi conquistati.

Uniti nell’orgoglio baresità

Decaro ha reso omaggio alla fierezza di essere baresi, sottolineando che la comunità non si nasconde più, ma si mostra al mondo con orgoglio. Ha invitato cittadini e sindaci provenienti da altre realtà a sentire un legame speciale con Bari, unendosi in un sentimento di appartenenza che va oltre i confini geografici. Questa solidarietà e determinazione hanno reso evidente che Bari non è solo una città, ma una forte e coesa comunità.