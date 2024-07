Decisione del Collegio Penale: Rilascio Imputati Dopo Oltre Otto Mesi

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Dopo oltre otto mesi di arresti domiciliari, è stata presa la decisione di rilasciare Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, insieme a sua madre Marie Therese Mutkamisindo e Michel Rukundo, quest’ultimo ora sottoposto all’obbligo di dimora. Tale scelta è stata motivata dal venir meno delle esigenze cautelari precedentemente evidenziate. Il Tribunale ha imposto all’imputata Liliane e alla madre l’obbligo di firma giornaliero, mentre per Michel Rukundo, fratello di Liliane, l’obbligo di firma è stato fissato a tre volte alla settimana.

Le accuse mosse riguardano reati di bancarotta, frode nelle pubbliche forniture e riciclaggio, che hanno portato a un lungo periodo di restrizione per gli imputati. La decisione del Collegio Penale di Latina di rilasciarli dopo un così lungo periodo di arresti domiciliari evidenzia un cambiamento nelle condizioni che giustifica la modifica delle misure cautelari iniziali.

– Mario La Rosa: Il giudice Mario La Rosa è la figura giudiziaria responsabile del Collegio Penale del Tribunale di Latina. Come magistrato, ha il compito di presiedere udienze, valutare le prove presentate dai legali e decidere sulle misure cautelari e sulle sentenze nei casi trattati.

– Lorenzo Borrè e Francesca Roccato: Gli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato sono i legali che hanno presentato la richiesta difensiva a favore degli imputati nel processo trattato dal Collegio Penale di Latina. Hanno svolto un ruolo cruciale nell’ottenere la decisione favorevole per i propri assistiti.

– Liliane Murekatete, Marie Therese Mutkamisindo e Michel Rukundo: Liliane Murekatete è la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mutkamisindo è la madre di Liliane e Michel Rukundo è il fratello di Liliane. Essi sono gli imputati nel caso giudiziario affrontato dal Collegio Penale di Latina e sono stati sottoposti a misure cautelari come gli arresti domiciliari.

– Aboubakar Soumahoro: Aboubakar Soumahoro è un deputato, non direttamente coinvolto nel procedimento giudiziario, ma citato nell’articolo in quanto marito di Liliane Murekatete, una degli imputati nel caso.

– Accuse di Bancarotta, Frode e Riciclaggio: Le accuse rivolte agli imputati riguardano reati gravi come bancarotta, frode nelle pubbliche forniture e riciclaggio. Questi reati possono comportare pesanti sanzioni penali e sono soggetti a procedimenti giudiziari complessi che coinvolgono la valutazione di prove e testimonianze.

La decisione del Collegio Penale di Latina di modificare le misure cautelari e rilasciare gli imputati, motivata dal venir meno delle esigenze cautelari precedentemente evidenziate, rappresenta un momento significativo nel processo giudiziario in corso. Tale scelta riflette l’evoluzione delle circostanze e l’adeguamento delle misure di sicurezza in base alla situazione attuale degli imputati.