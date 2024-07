Denuncia di Animal Equality: Violazioni sistematiche nelle fasi di trasporto e macellazione

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

L’indagine sotto copertura condotta da Animal Equality rivela le terribili condizioni in cui sono allevati e macellati i conigli in Messico.

Ogni anno, più di 1 milione di conigli destinati al consumo umano subiscono pratiche che causano loro intense sofferenze, poiché le norme riguardanti il trasporto e la macellazione vengono costantemente disattese.

Condizioni di Allevamento

Le prove raccolte dall’organizzazione evidenziano che i conigli sono tenuti in gabbie così strette da impedire loro ogni movimento naturale, vivendo ammassati gli uni sugli altri in spazi privi di ventilazione e sporcati da urine ed escrementi. Durante le operazioni di routine, vengono trattati con crudeltà, afferrati brutalmente e gettati nelle gabbie, subendo violenze fisiche dagli operatori.

Atroce Pratica della Macellazione

Uno dei momenti più raccapriccianti è rappresentato dalla macellazione senza stordimento, durante la quale i conigli sono ancora coscienti mentre vengono sospesi e sanguinati. Questa pratica crudele provoca loro sofferenze indicibili, mentre gli animali in attesa dell’uccisione assistono impotenti e terrorizzati alla scena.

Denuncia e Rilievo Internazionale

Animal Equality ha documentato le violazioni attraverso video e foto, presentando formale denuncia alle autorità messicane competenti. Nonostante questi orrori avvengano in Messico, l’Unione europea ricopre un ruolo significativo nella produzione mondiale di carne di coniglio, con Paesi come Spagna, Italia e Francia che ne detengono la maggior parte. In Italia, ad esempio, la produzione è concentrata soprattutto in Veneto ed Emilia-Romagna, ma solo una minoranza delle famiglie acquista carne di coniglio, considerando questi animali più come compagni domestici che come fonte di cibo.

In sintesi, la denuncia di Animal Equality mette in luce una realtà crudele e violativa dei diritti degli animali, evidenziando la necessità di un intervento urgente per garantire il rispetto e il benessere di tutte le creature viventi.

