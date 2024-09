Disordini nel carcere di Regina Coeli: violenze e richieste di interventi urgenti dal Sappe

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Le tensioni all’interno del carcere di Regina Coeli a Roma hanno raggiunto un nuovo apice, con episodi di violenza che sollevano l’allerta su una situazione già critica. Il sindacato Sappe denuncia la mancanza di misure adeguate da parte delle autorità competenti. Questo articolo esplora le dinamiche degli eventi recenti, le richieste del personale penitenziario e il contesto della sicurezza nelle carceri italiane.

Contesto dei disordini a Regina Coeli

Situazione critica del sistema penitenziario

Il carcere di Regina Coeli è stato teatro di recenti scontri tra detenuti e personale penitenziario. La scintilla che ha innescato le proteste è stata l’atto vandalico di alcuni detenuti, i quali hanno dato fuoco a materassi in segno di protesta. Questi eventi si inseriscono in un quadro ampio di difficoltà che caratterizza il sistema penitenziario italiano, dove condizioni di sovraffollamento e mancanza di risorse adeguate sono ormai una costante. Il segretario del Sappe per il Lazio, Maurizio Somma, ha evidenziato come questa situazione fosse nota agli organi competenti, ma non si siano adottati provvedimenti adeguati per affrontarla.

La denuncia del sindacato Sappe

Il sindacato Sappe ha avanzato accuse severe nei confronti dell’Amministrazione penitenziaria nazionale e regionale, ritenendo che la mancanza di azioni preventive abbia contribuito a creare un ambiente esplosivo. “È inaccettabile che la sicurezza di chi lavora all’interno del carcere venga messa in discussione a causa dell’inefficienza nella gestione della situazione,” ha affermato Somma. Queste dichiarazioni riflettono un malcontento crescente tra gli agenti di polizia penitenziaria, preoccupati per la loro incolumità e per quella dei detenuti.

Richieste di cambiamenti strutturali

Necessità di interventi urgenti

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ha sottolineato l’urgenza di attuare misure strutturali per affrontare la crisi. Capece precisa che gli agenti necessitano di maggiori risorse e strumenti per garantire la sicurezza sia dei detenuti che del personale. “Servono poliziotti e regole d’ingaggio chiare, tecnologia e formazione per chi opera quotidianamente nelle sezioni,” ha dichiarato. Queste misure non solo migliorerebbero le condizioni di lavoro, ma contribuirebbero anche a un ambiente carcerario più sicuro.

Richiesta di sopralluoghi e ispezioni

In concomitanza con le richieste di maggior personale e risorse, Somma ha suggerito la necessità di un sopralluogo tecnico da parte del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria e una visita ispettiva da parte dell’ASL. Questo per valutare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del carcere, che sono diventate sempre più precarie. La mancanza di personale rappresenta un fattore aggravante, aumentando il rischio di scontri tra detenuti e agenti, oltre a compromettere l’efficacia del sistema di gestione degli istituti penitenziari.

Proposte per la gestione della violenza

Misure punitive per i detenuti violenti

Il sindacato ha proposto una serie di misure punitive richieste per affrontare i detenuti violenti. Tra queste, vi è l’applicazione dell’arresto in flagranza di reato per coloro che aggrediscono il personale penitenziario o compromettono la sicurezza all’interno del carcere. Queste proposte sottolineano la necessità di un intervento deciso per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle carceri italiane, in particolare in quelle come Regina Coeli, dove la situazione appare particolarmente tesa.

Isolamento e trasferimenti

Un’altra misura suggerita include l’adozione del regime di carcere duro per i detenuti violenti, con possibilità di isolamento fino a sei mesi e trasferimenti immediati in sezioni dedicate, anche distanti centinaia di chilometri dalla propria residenza. Questa strategia ha come obiettivo quello di dissuadere comportamenti violenti all’interno degli istituti e garantire una maggiore sicurezza per il personale e per gli altri detenuti.

Il dibattito sulla gestione delle carceri in Italia si fa sempre più acceso, evidenziando la necessità di un’attenzione rinnovata verso un sistema che deve affrontare sfide sempre più complesse.