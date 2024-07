Disservizio aeroportuale: disagi e ritardi per migliaia di passeggeri

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’aeroporto di Fiumicino è stato teatro di una giornata caotica, con migliaia di passeggeri stranieri e italiani alle prese con ritardi e cancellazioni a seguito di un disservizio informatico che ha colpito diversi aeroporti internazionali. Le conseguenze si sono fatte sentire con la cancellazione di numerosi voli e lunghe attese per i passeggeri in transito.

Disservizio a Fiumicino: conseguenze del crash informatico

Il disservizio informatico che ha colpito altri aeroporti internazionali ha causato la cancellazione di 71 voli a Fiumicino, tra partenze e arrivi. Nonostante lo scalo romano non sia stato direttamente coinvolto nel crash informatico di Microsoft, le ripercussioni si sono fatte sentire pesantemente, creando disagi per i passeggeri in transito.

Ciampino: ritardi e situazione gestita

L’aeroporto di Ciampino ha registrato ritardi medi di 20 minuti senza cancellazioni. Anche qui, i passeggeri hanno dovuto affrontare la complicata situazione, ma le autorità aeroportuali sono riuscite a gestire la situazione senza dover cancellare voli.

Agitazione nel traffico aereo e ripercussioni sui viaggiatori

La squadra azzurra di Skeet diretta alle Olimpiadi di Parigi e il presidente del Coni sono riusciti a partire nonostante l’agitazione nel traffico aereo. Tuttavia, per molti viaggiatori la situazione è stata difficile, con ritardi, cancellazioni e notti passate in albergo aspettando la riorganizzazione dei voli.

Panoramica delle ripercussioni e delle misure adottate

Numerosi viaggiatori sono stati costretti a rimanere a terra, con alcune compagnie che hanno organizzato bus navetta per gli alberghi. Anche le auto a noleggio sono state prese d’assalto da chi non poteva proseguire il viaggio. Le operazioni manuali e i sistemi di backup hanno aiutato a gestire la situazione, mentre Adr ha distribuito acqua e prolungato gli orari dei servizi per garantire un minimo di comfort ai passeggeri.

La resilienza dei viaggiatori e la speranza di poter tornare a casa

Nonostante le difficoltà, i viaggiatori hanno dimostrato resilienza e pazienza, nella speranza di poter tornare a casa al più presto. L’attesa per il ripristino della situazione è stata lunga, ma alla fine la serata ha portato un miglioramento delle condizioni, lasciando alle spalle una giornata caotica e stressante.

Servizio redazionale ANSA.