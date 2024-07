DONNA SCOMPARSA A MAGGIO: NUOVI DETTAGLI SULL’OMICIDIO DEL MARITO

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Francesca Monti

Francesca Deidda, la donna scomparsa nel mese di maggio a San Sperate, sembra aver trovato una tragica conclusione secondo gli inquirenti. Si sospetta che sia stata uccisa dal marito, Igor Sollai, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

SCOPERTA DEI RISULTATI DELLE INDAGINI

I carabinieri del Ris hanno confermato, dopo attenti accertamenti scientifici, che il sangue rinvenuto sulla roccia e il bite dentale trovati durante le ricerche di Francesca appartengono alla stessa persona. Tale scoperta è avvenuta durante la prima battuta di ricerca nei pressi di San Priamo a Sinnai, dove sono stati trovati anche altri reperti come un frammento di abbigliamento e un beauty case.

CONFRONTO DEL DNA

Gli esperti dell’arma hanno confrontato il materiale raccolto sul campo con il DNA recuperato da oggetti ritrovati nella casa della vittima. Questo confronto ha fornito ulteriori elementi utili alla risoluzione del caso, portando a confermare l’ipotesi dell’omicidio.

PROSSIMI PASSI DELL’INDAGINE

Gli avvocati di Igor Sollai, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, si sono recati in carcere per consultare il loro assistito in vista degli interrogatori e delle udienze successive. Nel frattempo, l’impiego dei cani molecolari provenienti da Bologna si rivelerà fondamentale per le future ricerche del corpo di Francesca, mentre i preparativi per gli ulteriori passi dell’indagine proseguono senza sosta.

