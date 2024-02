dopo la separazione: Fedez affronta la rottura con Chiara Ferragni durante la sua prima uscita pubblica

Fedez alla Sfilata di Donatella Versace: la Sua Prima Apparizione Pubblica dopo la Rottura con Chiara Ferragni

Fedez ha scelto la sfilata dell’amica Donatella Versace per fare la sua prima uscita pubblica dopo la rottura con la moglie Chiara Ferragni. Mentre Chiara ha evitato gli eventi della Milano Fashion Week, il rapper è apparso allo show di Versace senza rilasciare dichiarazioni ai media. “Non voglio parlare, non ho voglia”, ha commentato prima di sedersi in prima fila, vicino ad Anne Hathaway e Marco Mengoni.

Fedez ha applaudito entusiasta la collezione della stilista, con cui ha trascorso del tempo nei giorni precedenti allo show, aiutandola nei preparativi e cenando insieme a casa della designer.

Fedez e Donatella Versace: un’Amicizia Duratura e Solidale

Interpellato dalle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’, Fedez ha confermato la sua presenza allo show, sottolineando la vicinanza con Donatella Versace in questo momento. L’amicizia tra Fedez, Chiara e la direttrice creativa di Versace non è una novità, con la stilista che compare spesso nei post della coppia e ha vestito il rapper durante Sanremo 2021.

Versace ha difeso Chiara Ferragni durante il ‘Pandoro gate’, elogiando la coppia per la loro beneficenza e criticando gli ‘haters di professione’ su Instagram.

Donatella Versace: Vicina a Fedez e Chiara in un Momento Difficile

In un periodo complicato per Fedez e Chiara Ferragni, Donatella Versace ha voluto ribadire la sua vicinanza, supportando la coppia in un momento di cambiamento e tensione.

About The Author