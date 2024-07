Due giovani dispersi nelle acque del Brenta: operazioni di soccorso in corso

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Negli ultimi eventi tragici, due giovani, rispettivamente di 23 e 30 anni, sono stati sopraffatti dalla corrente del fiume Brenta, scomparendo nel pomeriggio. Le autorità locali sono immediatamente intervenute con un vasto dispiegamento di mezzi e personale per tentare il recupero delle vittime.

intervento coordinato di soccorso

I vigili del fuoco si sono attivati immediatamente in una complessa operazione di ricerca e salvataggio. Le squadre di sommozzatori provenienti da Venezia, unitamente alle formazioni fluviali dotate di gommoni, sono al lavoro lungo il corso del fiume. In supporto, tecnici specializzati in topografia applicata al soccorso mettono in campo le proprie competenze. Anche l’elicottero del reparto volo di Bologna è stato mobilitato per sorvolare l’area alla ricerca di eventuali tracce dei dispersi.

mobilitazione di autorità competenti

In aggiunta ai vigili del fuoco e alle squadre specializzate, sul luogo dell’incidente sono presenti anche i carabinieri e il personale del Suem118, coordinando le operazioni di ricerca e collaborando attivamente con le altre unità impegnate sul campo. Nonostante gli sforzi congiunti, al momento non sono stati ottenuti risultati positivi nelle ricerche effettuate.

cronaca dell’incidente

L’incidente ha avuto luogo nei pressi del ponte di via Bassa, precisamente nella zona di Campo San Martino, situata nella provincia di Padova. La forza della corrente ha trascinato i due giovani in una situazione di grave pericolo, innescando la reazione immediata delle autorità competenti per tentare di salvarli dalla tragedia.

L’attraversamento del Brenta si è trasformato in un drammatico evento, sottolineando l’importanza di interventi rapidi e coordinati in situazioni di emergenza. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, nella speranza di rinvenire i due dispersi e portare sollievo alle loro famiglie.

