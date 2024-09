Dybala, Soulé e Paredes a Roma: il ritorno faticoso dopo il tour sudamericano e le scelte di De Rossi

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un recente tour che ha visto protagonisti tre campioni argentini ha portato a un intenso viaggio aereo di ben ventisette mila chilometri. Da Roma a Buenos Aires, per poi proseguire verso Barranquilla in Colombia e infine rientrare nella capitale italiana. Queste peripezie, che hanno comportato un totale di 34 ore di volo in meno di dieci giorni, hanno inevitabilmente portato a una situazione di fatica sia fisica che psicologica per Paulo Dybala, Matias Soulé e Leandro Paredes. Di fronte a queste sfide, la gestione delle forze del gruppo diventa fondamentale per il tecnico della Roma, Daniele De Rossi.

L’arrivo a Roma e il piano di recupero

Dopo un lungo e faticoso viaggio, il gruppo torna a Roma, atterrando a Fiumicino. Questo arrivo avviene in un contesto in cui il club si prepara per una sfida cruciale contro il Genoa, fissata per domenica alle 12.30. I pochi giorni a disposizione per recuperare dal fuso orario e dalla stanchezza accumulata rappresentano una vera sfida per De Rossi, che dovrà trovare il modo migliore per gestire i suoi giocatori sudamericani.

Nella giornata di oggi, gli atleti sono attesi al centro sportivo Fulvio Bernardini per un leggero lavoro di scarico, con l’intenzione di alleviare la tensione muscolare e ridurre al minimo gli effetti del viaggio. Le sedute di allenamento sono limitate e i giocatori potranno effettuare solo due allenamenti effettivi prima del match contro il Genoa. Questo pone interrogativi sulle condizioni psicofisiche con cui Dybala, Soulé e Paredes affronteranno la partita, in un contesto in cui la buona forma e la lucidità mentale sono elementi essenziali per una prestazione convincente.

Le scelte tattiche di De Rossi

L’enigma riguarda le scelte di De Rossi in merito all’impiego di Dybala, Soulé e Paredes. È chiaro che il mister non intende rinunciare a queste tre stelle, ma sta valutando un piano strategico che potrebbe prevedere una rotazione dei calciatori, specialmente in attacco. Da una parte, Dybala è fresco di un gol con la nazionale contro il Cile, e nonostante la stanchezza può contare su un momento di forma ottimale. D’altro canto, Soulé, che ha giocato tutte e tre le partite finora, è alla ricerca dei suoi primi gol e vuole dimostrare tutto il suo potenziale con la maglia giallorossa.

Si prevede che uno dei due attaccanti argentini inizi la partita dalla panchina, con Soulé che appare il candidato più probabile. Questa rotazione permetterebbe di schierare Dybala dal primo minuto, per approfittare della sua freschezza, e successivamente sostituirlo con Soulé per garantire una spinta fresca nella seconda metà della gara. Grazie a questo approccio, De Rossi spera di ottimizzare le risorse della squadra, assicurando nel contempo che i giocatori sudamericani possano esprimere al meglio il loro talento senza incorrere in ulteriori affaticamenti muscolari.

Soulé: l’emergente della Roma

Matias Soulé rappresenta una delle giovani promesse della Roma, e il suo entusiasmo è palpabile. Sebbene abbia già disputato tre partite senza ancora trovare la rete, l’argomento è in costante evoluzione. Le prestazioni del giovane talento argentino sono destinate a migliorare man mano che il gruppo acquisisce esperienza e affiatamento. La presenza di nuovi innesti dal mercato, che hanno arricchito la rosa, offre una nuova dimensione al gioco e potrebbe agevolare l’integrazione di Soulé.

La sfida contro il Genoa potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per Soulé. Sebbene inizialmente possa trovarsi in panchina, le sue chance di scendere in campo nella ripresa potrebbero offrirgli la possibilità di buttarsi nella mischia e dimostrare il suo valore. La strategia di De Rossi, focalizzata sulla gestione del gruppo e sull’ottimizzazione delle risorse disponibili, mira a mantenere alto il livello di prestazioni, garantendo un bilanciamento tra il riposo necessario dopo il tour e l’impatto che i giocatori argentini possono avere sulla partita.

Il match contro il Genoa rappresenta un momento cruciale per la Roma, e stando alle mosse studiate da De Rossi, il contributo di Dybala, Soulé e Paredes potrebbe rivelarsi determinante per il raggiungimento del successo.