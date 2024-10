Edy Palazzi e la convention ‘Il Giusto Sentiero’ tornano a Nemi il 26 e 27 ottobre

Ultimo aggiornamento il 24 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Nemi la convention ‘Il Giusto Sentiero’, organizzata dalla Federazione Provinciale di Roma Fdi su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti. La consigliera Edy Palazzi sarà nuovamente tra i protagonisti di questo importante evento politico, previsto per il 26 e 27 ottobre.

Nemi: un luogo speciale nel cuore di Edy Palazzi

Per Edy Palazzi, Nemi non è solo una località dei Castelli Romani, ma un luogo di grande significato personale. “È la mia casa, il posto dove sono cresciuta e che porto sempre con me”, afferma la consigliera, esprimendo il suo legame profondo con questo comune. La scelta di organizzare la seconda edizione della convention in questa splendida cornice è per lei motivo di grande orgoglio.

Ringraziando Luciano Ciocchetti, il senatore Marco Silvestroni e il sindaco Alberto Bertucci, Palazzi sottolinea l’importanza di questo evento per la comunità locale.

Il Giusto Sentiero: dialogo politico e partecipazione attiva

La convention ‘Il Giusto Sentiero’ è nata da un’intuizione dell’On. Luciano Ciocchetti come occasione per promuovere partecipazione attiva e dialogo politico. Quest’anno, il programma affronterà argomenti che spaziano dalla tecnologia alla tradizione e all’amministrazione pubblica, creando così uno spazio di confronto aperto e stimolante.

Tra i temi discussi durante i due giorni ci saranno sanità, cultura, inclusione sociale, sport e disagio giovanile. Personalità di spicco come il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Viceministro Maria Teresa Bellucci saranno tra i relatori principali.

Un focus sull’intelligenza artificiale e il suo impatto sociale

Sabato pomeriggio, l’attenzione si sposterà sull’intelligenza artificiale, con una sessione dedicata a come questa tecnologia influisca su etica, sicurezza, salute e lavoro. Un momento di grande interesse sarà il contributo video dell’influencer virtuale Francesca Giubelli, una creazione di Valeria Fossatelli, Emiliano Belmonte e Francesco Giuliani. La discussione metterà in luce il ruolo dell’IA nel mondo della comunicazione, anche politica, e il suo impatto sui diritti umani.

Disagio giovanile: un confronto per abbattere le barriere

Sabato alle 18, Edy Palazzi parteciperà alla discussione sul disagio giovanile, in una sessione intitolata ‘Abbattere i muri dell’indifferenza: riconoscere, prevenire e contrastare il disagio giovanile’. Al dibattito interverranno esperti come il neuropsicologo Nausica Cangini, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Mariolina Palumbo.

Anche la Viceministro Maria Teresa Bellucci e la consigliera Francesca Barbato parteciperanno alla tavola rotonda. Edy Palazzi anticipa che il suo intervento si concentrerà sulla sua proposta di legge regionale per migliorare i percorsi di cura delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, una tematica che le sta particolarmente a cuore.

Con il suo ricco programma, la convention ‘Il Giusto Sentiero’ si conferma un appuntamento importante per il dialogo politico e la riflessione, in uno scenario incantevole come quello di Nemi.