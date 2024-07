Egitto: Il Lusso su Rotaia Italiano Firmato da Arsenale

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Nell’affascinante scenario dell’Egitto, una nuova era del lusso su rotaia è pronta a prendere vita grazie a un’iniziativa made in Italy. Arsenale, azienda di ospitalità luxury fondata nel 2020 da Paolo Barletta e Annabel Holding di Nicola Bulgari, ha recentemente stretto un accordo con la Egypt National Railway , ente governativo che sovrintende l’autorità ferroviaria egiziana.

Il Guardian of the Nile: L’Eccellenza del Viaggiare su Rotaia

Il convoglio, battezzato Guardian of the Nile, si comporrà di un massimo di 15 carrozze, suddivise in 40 cabine distribuite in tre differenti categorie: deluxe, suite e honor suite, per un totale di 80 fortunati passeggeri. Gli itinerari prevedono tappe esclusive pensate per far scoprire ai viaggiatori le meraviglie dell’Egitto, da Luxor ad Abu Simbel, siti di riconosciuto valore storico e culturale. Questa avventura si rivelerà un’esperienza unica, poiché consentirà di esplorare le bellezze della Valle del Nilo non solo via fiume, ma anche attraverso una sontuosa crociera su rotaia.

Un Investimento di Prestigio per un Viaggio da Sogno

Il costo del treno si attesterà intorno ai 50 milioni di euro, tuttavia, oltre a ciò, un contratto pluriennale con le ferrovie egiziane garantirà una serie di servizi a terra, compresa la manutenzione, portando l’investimento complessivo a un valore superiore ai 150 milioni di euro. Il Guardian of the Nile entrerà in funzione sulla linea Cairo-Assuan a partire dal 2027, offrendo un’esperienza di lusso su rotaia per 220 giorni l’anno. Questa nuova iniziativa si affiancherà agli altri progetti a tema di Arsenale, tra cui il celebre treno La dolce vita Orient Express tra Parigi e Istanbul e il suggestivo Sogno del deserto in Arabia Saudita.

