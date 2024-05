Elio e le Storie Tese e Trio Medusa a Monza per due giorni di musica e impegno sociale: focus sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico - Occhioche.it

Contesto: Elio e le Storie Tese e Trio Medusa si preparano a portare la loro musica e il loro impegno sociale a Monza, con due giornate dedicate alla buona musica dal vivo e alla promozione di una comunità più inclusiva e informata. ‘evento, in programma per il 25 e 26 maggio, mira a richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

PRIMA PARTE: MONZAUT – Giornata dedicata ad Autismo e Autonomia

Titolo: “MONZAUT: talk show, intrattenimento musicale e cibo ‘in formato Aut’ per una giornata di sensibilizzazione”

La giornata del 25 maggio, intitolata MONZAUT, è organizzata in collaborazione con il Comune di Monza e PizzAUT, e prevede un ricco programma di appuntamenti a ingresso libero.

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in Piazza dell’Arengario, si terrà un talk show dedicato ad Autismo e Autonomia, con la partecipazione di personalità, Associazioni e esperti del settore. ‘obiettivo è quello di approfondire la comprensione delle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e di promuovere una maggiore inclusione sociale. A moderare l’incontro sarà Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera.

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00, la piazza si animerà con l’intrattenimento musicale a cura dell’Associazione FacciaVista, che segue un laboratorio musicale di dj set in favore di ragazzi con autismo. Inoltre, sarà possibile cenare grazie ai Foodtruck “in formato Aut”: PizzAUT, Breakotto, SbrisolAut, ragazzi della Luna, Tortellante, Associazione Voglio la Luna, Gli Sgusciati , AutAcademy, Associazione Cascina San Vincenzo, Associazione Facciavista, rete TikiTaka.

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00, le Associazioni torneranno sul palco per una serata di intrattenimento unica nel suo genere.

SECONDA PARTE: CONCERTOZZO ALLO STADIOZZO – Terza edizione del Concertozzo

Titolo: “Il Concertozzo allo Stadiozzo: un pomeriggio di musica con il Concertozzino e il concerto speciale di Elio e le Storie Tese con le incursioni del Trio Medusa

Il 26 maggio, l’U-Power Stadium di Monza ospiterà la terza edizione del Concertozzo, che quest’anno si trasforma nel Concertozzo allo Stadiozzo, grazie alla collaborazione del Comune di Monza, AC Monza e PIZZAUT.

Le prevendite per il 26 maggio sono disponibili su Vivaticket e TicketOne.

La musica sarà protagonista fin dal primo pomeriggio con CONCERTOZZINO. Si esibiranno: il duo di performer cantautori virali AURORO BOREALO e MARTELLI, il cantautore e doppiatore comico-nonsense FABIO CELENZA, i vicentini electro-funk SORDI, il polistrumentista CARLO PODDIGHE con il suo progetto “SuperEgo”, la band rock al femminile VIADELLIRONIA, il cantautore inventore del Creepy Rock PEPP1, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese THE PAX SIDE OF THE MOON, la cantautrice e attrice CHIARA ‘ALTRA, il cantautore e polistrumentista ELTON NOVARA e la cantante e compositrice CATERINA COMEGLIO.

A seguire, il concerto speciale e irripetibile di ELIO E LE STORIE TESE con le incursioni del TRIO MEDUSA!

Apertura porte ore 14.00, inizio Concertozzino ore 15.00, inizio Concertozzo ore 21.00.

Le prime due edizioni del Concertozzo hanno registrato il tutto esaurito e sono state delle grandi feste imprevedibili, con tanta musica e un live indimenticabile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi irriverenti del Trio Medusa. Sul palco sono salite Associazioni e personalità, come PizzAut e Tortellante, Gianluca Nicoletti e Mimmo Pesce, che hanno portato la loro testimonianza sui problemi legati alle disabilità.

‘evento è prodotto e organizzato da Hukapan e Imarts, in collaborazione con il Comune di Monza. Si ringrazia AC Monza per l’utilizzo dell’U-Power Stadium. Radio ufficiale Radio Deejay. Media partner Corriere della Sera.