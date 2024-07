Elisabetta Canalis: il suo weekend di glamour in Sicilia

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Elisabetta Canalis ha fatto parlare di sé per il suo look super sexy e glamour durante un weekend a Mazara del Vallo. La ex Velina, nota per la sua partecipazione a “Striscia La Notizia”, ha partecipato alle nozze di Pietro Gaudioso e della modella cinese Niki Wu Jie. La presenza della showgirl sarda non è passata inosservata, con un abito turchese firmato Alberta Ferretti che ha catturato l’attenzione di tutti gli ospiti presenti al resort a cinque stelle.

Lingerie da infarto: il photoshoot di Elisabetta Canalis

Non è mancato neanche un tocco di sensualità e glamour durante il weekend di Elisabetta Canalis in Sicilia. La ex Velina, testimonial di un famoso marchio di intimo, ha posato in lingerie sul balcone della sua camera all’Almar Giardino Di Costanza Resort, incantando i follower sui social. Con un coordinato bianco di pizzo, la showgirl ha scatenato il delirio sui social network, ricevendo complimenti e apprezzamenti per la sua bellezza e sensualità. Un momento di puro glamour che ha fatto impazzire i fan.

Un messaggio d’amore per la Sicilia e gli sposi

Elisabetta Canalis ha dedicato un dolce messaggio alla Sicilia e agli sposi Pit Gaudi e Niki Wu Jie, sottolineando l’amore e l’amicizia vissuti durante il matrimonio. Attraverso un post su Instagram, la showgirl ha espresso tutto il suo affetto per la terra siciliana e per le persone speciali che ha avuto il piacere di incontrare durante il weekend. Un gesto di amore e gratitudine che ha commosso i suoi followers, dimostrando la sua sensibilità e il suo cuore generoso.

Il weekend di Elisabetta Canalis: tra nozze e romanticismo

Non solo glamour e sensualità, ma anche momenti di romanticismo e emozioni per Elisabetta Canalis durante il weekend in Sicilia. La showgirl ha partecipato alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius, confermando la sua relazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Nonostante la distanza che li separa, i due vivono un amore intenso e appassionato, condividendo momenti speciali e emozionanti. Con un passato da campione del mondo di kickboxing e una laurea in Scienze Motorie, Cimpeanu è una presenza importante nella vita di Elisabetta, arricchendo la sua storia d’amore con energia e passione.

Approfondimenti