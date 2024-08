Emergenza alloggiativa per oltre 400 studenti: chiusura delle residenze universitarie a Lazio Disco

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La chiusura temporanea delle residenze universitarie gestite da Lazio Disco ha messo in difficoltà un numero significativo di studenti a Roma. Iniziate a inizio agosto e destinate a perdurare fino a ottobre, queste chiusure hanno generato una polemica tra le istituzioni e le volontà di garantire il diritto allo studio. Le consigliere del Partito Democratico, Marta Bonafoni ed Eleonora Mattia, hanno denunciato la situazione di emergenza abitativa di oltre 400 studenti, mentre il commissario di Lazio Disco, Giorgio Ciardi, ha contestato le cifre e la narrazione del problema.

Le ragioni della chiusura delle residenze

La necessità di manutenzione

Il commissario straordinario di Lazio Disco, Giorgio Ciardi, ha spiegato che la chiusura delle residenze è un passo necessario per eseguire lavori di manutenzione che sono stati a lungo attesi. Negli ultimi mesi, le richieste per miglioramenti strutturali sono aumentate e la chiusura estiva è stata ritenuta l’unica opzione praticabile per affrontarli. È stato evidenziato come in precedenza non fosse possibile eseguire tali interventi a causa della mancanza di fondi concessi dalla precedente amministrazione, che ha influito negativamente sulle condizioni delle residenze, con segnalazioni da parte degli studenti riguardo a situazioni di degrado e inadeguatezza.

Risorse disponibili per il miglioramento

Ciardi ha sottolineato che, grazie all’assegnazione di nuove risorse, ora è possibile procedere con le manutenzioni necessarie. La chiusura delle strutture è quindi vista come un’opportunità per garantire che, al termine dei lavori, le residenze possano offrire standard adeguati per gli studenti. Questo approccio è finalizzato non solo a riparare i problemi preesistenti, ma anche a migliorare l’offerta complessiva per le future generazioni di universitari.

La denuncia della consigliera Bonafoni

La situazione degli studenti

Marta Bonafoni ha portato alla luce la questione della difficoltà abitativa che oltre 400 studenti stanno affrontando a causa delle chiusure. Secondo le sue dichiarazioni, gli studenti che si trovano senza una sistemazione adeguata comprendono una varietà di categorie vulnerabili, quali studenti lavoratori, studenti internazionali e giovani in situazioni di difficoltà economica. Bonafoni ha affermato che questi studenti non possono garantire il diritto allo studio senza un alloggio e ha chiesto alla Regione di intervenire per fornire supporto e soluzioni alternative.

Le misure proposte da Lazio Disco

Il governo regionale, come affermato da Bonafoni, ha messo a disposizione alcuni posti nei propri spazi, limitati però a specifiche categorie. La consigliera ha messo in evidenza che, per molti studenti, questi posti sono stati insufficienti, lasciando un ampio gruppo senza una soluzione abitativa temporanea durante la chiusura. L’emergenza è aggravata dall’incertezza per il futuro, poiché la situazione in corso potrebbe spingere alcuni a rinunciare agli studi.

Le reazioni sul campo e l’opposizione

Critiche e accuse di strumentalizzazione

La risposta delle istituzioni e la gestione della situazione hanno sollevato reazioni contrastanti. Le dichiarazioni di Ciardi rispetto alle percentuali di studenti realmente colpiti dalla chiusura sono state oggetto di polemiche, con il commissario che ha insistito sul fatto che si tratta di “poche decine di persone” e che molti dei residenti erano abusivi. Questo ha scatenato accuse di strumentalizzazione da parte dell’opposizione, che ha chiesto maggior trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse e nel trattamento degli studenti.

Influenzare il diritto allo studio

L’intera vicenda ha accresciuto l’attenzione verso la questione del diritto allo studio e su come le istituzioni locali siano chiamate a rispondere alle esigenze abitative degli studenti. Ciardi ha ribadito che gli spazi resteranno disponibili per coloro che hanno diritto, grazie a misure temporanee come bandi speciali. Tuttavia, resta da vedere come quindi si svilupperà la situazione nei prossimi mesi e quali passi saranno intrapresi per mitigare i disagi degli studenti durante questo periodo critico di trasformazione.