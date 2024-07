Emergenza Alluvione in Valle d’Aosta: Azioni della Giunta Regionale

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

La Giunta Regionale della Valle d’Aosta si è riunita oggi pomeriggio in una seduta straordinaria per valutare le conseguenze dell’alluvione che ha colpito Cogne e Cervinia dall’inizio della scorsa notte. Il governo regionale ha espresso solidarietà ai cittadini colpiti e ha assicurato ai turisti sulla fruibilità delle località turistiche, impegnandosi a ripristinare l’accessibilità a Cogne nel minor tempo possibile.

Analisi e Pianificazione delle Criticità

Durante la seduta, si è proceduto alla condivisione delle informazioni e delle valutazioni dei vari settori competenti, così come dei territori interessati, e all’analisi delle attività della protezione civile sul territorio. Le criticità maggiori riguardano l’isolamento della valle di Cogne a causa dell’interruzione della strada, per la quale non è attualmente possibile fare previsioni di ripristino a breve termine, e i danni ingenti all’abitato di Breuil-Cervinia. Sono stati esaminati tutti gli aspetti legati all’emergenza per queste due situazioni, compresi turismo, accoglienza dei visitatori, telecomunicazioni, servizi sanitari, trasporti, logistica, esigenze scolastiche come la partecipazione agli esami di maturità, servizi essenziali come l’approvvigionamento idrico ed elettrico, impatti sul tessuto imprenditoriale, sui lavoratori e sul settore agricolo.

